ضبط مركبتين بسرعات تتجاوز 200 كم/س على طريق الأزرق

ضبط مركبتين بسرعات تتجاوز 200 كم/س على طريق الأزرق
خبرني - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الإثنين، مركبتين تسير إحداهما بسرعة 218 كم/ ساعة على طريق الأزرق، وأخرى تسير بسرعة 212 كم/ ساعة على ذات الطريق واتخذت المقتضى القانوني بحقهما.
وقالت إدارة السير في التقرير المروري الخاص بالإدارات المرورية اليومي أن التعامل الخاطئ مع المنعطفات تسبب بحادث جرش (مدخل كفرخل) يوم أمس، وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة تسبب بحادث الطريق الخلفي في العقبة، ونتج عنهما وفاتان وعدة إصابات.
وبينت أن الدوريات الخارجية أغلقت مؤقتاً المسرب الأيسر على لوبي مدخل شارع الـ 100 من طريق المطار مقابل كازية المناصير (كتف طريق الممر التنموي باتجاه الزرقاء) لحين الانتهاء من أعمال التعبيد.
