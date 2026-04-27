ضبط مركبتين بسرعات تتجاوز 200 كم/س على طريق الأزرق

خبرني - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الإثنين، مركبتين تسير إحداهما بسرعة 218 كم/ ساعة على طريق الأزرق، وأخرى تسير بسرعة 212 كم/ ساعة على ذات الطريق واتخذت المقتضى القانوني بحقهما.

وقالت إدارة السير في التقرير المروري الخاص بالإدارات المرورية اليومي أن التعامل الخاطئ مع المنعطفات تسبب بحادث جرش (مدخل كفرخل) يوم أمس، وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة تسبب بحادث الطريق الخلفي في العقبة، ونتج عنهما وفاتان وعدة إصابات.

وبينت أن الدوريات الخارجية أغلقت مؤقتاً المسرب الأيسر على لوبي مدخل شارع الـ 100 من طريق المطار مقابل كازية المناصير (كتف طريق الممر التنموي باتجاه الزرقاء) لحين الانتهاء من أعمال التعبيد.