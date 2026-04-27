الفلبين: أمريكا مددت إعفاء يتيح لنا استيراد النفط الروسي

الفلبين: أمريكا مددت إعفاء يتيح لنا استيراد النفط الروسي
وقال أليساندرو ساليس وكيل وزارة الطاقة إن الإعفاء يشمل الفترة من 17 أبريل نيسان إلى 16 مايو أيار 2026.
وأوضحت شارون جارين وزيرة الطاقة الفلبينية أن البلاد لديها احتياطيات من الوقود تكفي 54 يوما.
وأصدرت الولايات المتحدة في مارس آذار إعفاء لمدة 30 يوما لاستيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية، والذي انتهى في 11 أبريل نيسان.
وقالت جارين أيضا إن وقف البلاد المؤقت لمشاريع الفحم الجديدة سيظل ساريا رغم دعوات مختلف المجموعات التجارية لرفع الحظر بسبب مخاطر أمن الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment