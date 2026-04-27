الفلبين: أمريكا مددت إعفاء يتيح لنا استيراد النفط الروسي

MENAFN - Al-Bayan) ذكرت وزارة الطاقة الفلبينية ‌اليوم ​الاثنين أن الولايات المتحدة وافقت على طلبها بتمديد الإعفاء الممنوح لها لشراء النفط والمنتجات ⁠النفطية الروسية.

وقال أليساندرو ساليس وكيل وزارة الطاقة إن الإعفاء يشمل الفترة ‌من 17 أبريل نيسان إلى 16 ‌مايو أيار 2026.

وأوضحت شارون ‌جارين وزيرة الطاقة ‌الفلبينية أن ‌البلاد لديها احتياطيات من الوقود تكفي ​54 يوما.

وأصدرت ‌الولايات ​المتحدة في ⁠مارس آذار إعفاء لمدة 30 يوما لاستيراد ​النفط ⁠والمنتجات النفطية ⁠الروسية، والذي انتهى في 11 أبريل نيسان.

وقالت ⁠جارين أيضا إن وقف البلاد المؤقت لمشاريع الفحم الجديدة سيظل ساريا رغم دعوات مختلف ‌المجموعات التجارية لرفع الحظر بسبب مخاطر ​أمن الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.