8.4 % نمواً سنوياً في إيرادات "مساكن دبي ريت" خلال الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) أعلن صندوق الاستثمار العقاري ((مساكن دبي ريت))، المدرج في سوق دبي المالي، وتديره شركة ((دي اتش ايه ام)) لإدارة صناديق الاستثمار العقاري تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو مستدام في الإيجارات، ومعدلات إشغال مرتفعة، وطلب متواصل عبر مختلف مكونات محفظته السكنية.

ووفق بيان صحفي صادر الاثنين، ارتفعت إيرادات الصندوق خلال الربع الأول 8.4 % على أساس سنوي، مدعومةً بنشاط تأجيري مستقر واستمرار الطلب عبر الفئات السكنية الأساسية.

ونما متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير والمؤجرة 7.4 % على أساس سنوي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23.8 مليار درهم كما في نهاية مارس، متضمّنةً إضافة 56 فيلا ضمن مشروع ((غاردن فيو فيلاز)).

وحافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98.9 % على مستوى المحفظة خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 1 % على أساس سنوي، وبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين 98 %.

أصول متنوعة

وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إن نتائج الصندوق التشغيلية خلال الربع الأول من العام تعكس متانة محفظته وجودتها، كما تؤكد قوة الأسس التي يستند إليها سوق العقارات السكنية في دبي. وأضاف: ننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية لمساكن دبي ريت، مدعومين بقاعدة أصول متنوعة ومدرّة للدخل، وميزانية عمومية متينة، وتركيز واضح على خلق القيمة على المدى الطويل.

وبحسب البيان، حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على متانته خلال الربع الأول من عام 2026، مع استمرار نشاط التأجير بما يعكس قوة الطلب من شاغلي الوحدات وتوازناً أكبر في مشهد السوق.

وارتفع المؤشر العام للإيجارات بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، في حين سجل مؤشرا إيجارات الشقق والفلل ارتفاعاً بنسبة 4.1 % و0.7 % على التوالي، كما سجلت دبي 170000 عقد إيجار سكني بقيمة 15.1 مليار درهم خلال الربع، شملت 60545 عقداً جديداً، بجانب نمو عقود التجديد بنسبة 3.2 % على أساس سنوي.

كذلك حافظ نشاط المبيعات على قوته، مع ارتفاع مؤشر ريدين REIDIN للمبيعات بنسبة 9 %، مدفوعاً بنمو مبيعات الفلل 12.5 % والشقق 8.5 %، فيما بلغت قيمة التصرفات السكنية 134.8 مليار درهم عبر 44378 صفقة، بزيادة سنوية بلغت 19 % من حيث القيمة و4.2 % من حيث عدد الصفقات، بما يؤكد متانة سوق العقارات السكنية في دبي واستمرار عمق الطلب فيها.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتمتع ((مساكن دبي ريت)) بمقومات قوية تدعم قدرته على تحقيق دخل مستقر، مستفيداً من حجم محفظته وتنوّعها، والتي تشمل مجمعات سكنية فاخرة ومتكاملة واقتصادية، إضافة إلى مجمّعات سكنية للشركات.

كما يواصل الصندوق تركيزه المستمر على جودة الأصول والصيانة والمرافق وتجربة المقيمين، بما يدعم استقرار معدلات الإشغال والإيرادات عبر مختلف الدورات السوقية. كما يعمل الصندوق على تحسين أداء محفظته، وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين، ورفع الكفاءة التشغيلية في مجمعاته السكنية.

ويتوقع الصندوق إضافة 220 وحدة سكنية ضمن مشروع ((قرية جبل علي))، الذي لا يزال يسير وفق الجدول الزمني المستهدف للتسليم خلال الربع الثاني من عام 2026، ومن المنتظر أن تسهم الإضافات الجديدة في ((غاردن فيو فيلاز)) و((قرية جبل علي)) مجتمعةً في تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند وصولها إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي. ويواصل الصندوق تقييم فرص إضافية معززة للقيمة ضمن محفظة مشاريع ((دبي القابضة)) و((دبي القابضة لإدارة الأصول))، بما يشمل مشروع ((لانتانا هيلز)) في ((مجمع دبي للعلوم))، ووحدات سكنية جديدة في ((دبي وورف))، إلى جانب مشروع ((ذا إيكرز)) في منطقة ((دبي لاند)).