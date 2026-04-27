وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الأوضاع الإقليمية

2026-04-27 05:09:00
تلقى وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة التوترات في المنطقة.

