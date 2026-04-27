وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الأوضاع الإقليمية
تلقى وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة التوترات في المنطقة.
