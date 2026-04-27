وزير الخارجية الإيراني من روسيا طهران وموسكو تجريان مشاورات مكثفة ومستمرة حول القضايا الإقليمية

وزير الخارجية الإيراني من روسيا طهران وموسكو تجريان مشاورات مكثفة ومستمرة حول القضايا الإقليمية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تجري مشاورات مكثفة ومستمرة مع روسيا حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية.
وقال عراقجي لدى وصوله إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية إن زيارته لروسيا تأتي في إطار استكمال جولته التي شملت كلا من باكستان وسلطنة عمان، بهدف "مراجعة آخر المستجدات وزيادة التنسيق مع الأصدقاء الروس"، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة تسببت في تأخير بعض اللقاءات الثنائية.
وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى باكستان، قال عراقجي إن إسلام آباد تلعب دوراً مهماً في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة في المرحلة الراهنة.
وأضاف: "طرأت تطورات على مسار التفاوض والنهج الخاطئ والطلب الأميركي الزائد أدى إلى عدم تحقيق الجولة السابقة لأهدافها رغم التقدم الملحوظ".
وأشار إلى أنه تم خلال زيارة إسلام آباد مراجعة الوضع الحالي والتشاور حول السبل الممكنة لاستئناف المفاوضات.
وأضاف أن المشاورات مع الجانب الباكستاني كانت مثمرة، وتم خلالها بحث السبل والظروف التي يمكن على أساسها استئناف المفاوضات.
وشدّد وزير الخارجية الايراني على الأهمية القصوى للتشاور بين طهران ومسقط بصفتهما الدولتين المطلة على مضيق هرمز، مبينا ان "أمن الملاحة في مضيق هرمز اصبح قضية عالمية، ومصالحنا المشتركة تتطلب تنسيقا مستمرا لضمان استقرار هذا الممر الحيوي"، مضيفا ان " الجانبين قد اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الخبراء لمعالجة القضايا ذات الصلة، وتعزيز آليات التعاون البحري والأمني".
