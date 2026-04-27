وزير الخارجية الإيراني من روسيا طهران وموسكو تجريان مشاورات مكثفة ومستمرة حول القضايا الإقليمية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تجري مشاورات مكثفة ومستمرة مع روسيا حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية.

وقال عراقجي لدى وصوله إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية إن زيارته لروسيا تأتي في إطار استكمال جولته التي شملت كلا من باكستان وسلطنة عمان، بهدف "مراجعة آخر المستجدات وزيادة التنسيق مع الأصدقاء الروس"، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة تسببت في تأخير بعض اللقاءات الثنائية.

وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى باكستان، قال عراقجي إن إسلام آباد تلعب دوراً مهماً في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة في المرحلة الراهنة.

وأضاف: "طرأت تطورات على مسار التفاوض والنهج الخاطئ والطلب الأميركي الزائد أدى إلى عدم تحقيق الجولة السابقة لأهدافها رغم التقدم الملحوظ".

وأشار إلى أنه تم خلال زيارة إسلام آباد مراجعة الوضع الحالي والتشاور حول السبل الممكنة لاستئناف المفاوضات.

وأضاف أن المشاورات مع الجانب الباكستاني كانت مثمرة، وتم خلالها بحث السبل والظروف التي يمكن على أساسها استئناف المفاوضات.

وشدّد وزير الخارجية الايراني على الأهمية القصوى للتشاور بين طهران ومسقط بصفتهما الدولتين المطلة على مضيق هرمز، مبينا ان "أمن الملاحة في مضيق هرمز اصبح قضية عالمية، ومصالحنا المشتركة تتطلب تنسيقا مستمرا لضمان استقرار هذا الممر الحيوي"، مضيفا ان " الجانبين قد اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الخبراء لمعالجة القضايا ذات الصلة، وتعزيز آليات التعاون البحري والأمني".