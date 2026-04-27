وزير التجارة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز الأمن الغذائي

بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية أوزبكستان لدى البلاد الدكتور أيوب خان يونسوف، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال الأمن الغذائي.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن اللقاء تناول مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضافت أن الجانبين استعرضا فرص تنمية التعاون وتوسيع الشراكات الاقتصادية بما يعزز التبادل التجاري ويدعم توجهات التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص دولة الكويت على توطيد علاقاتها مع مختلف الدول وتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.