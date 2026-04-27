وزير التجارة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز الأمن الغذائي

وزير التجارة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز الأمن الغذائي
بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية أوزبكستان لدى البلاد الدكتور أيوب خان يونسوف، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال الأمن الغذائي.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن اللقاء تناول مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأضافت أن الجانبين استعرضا فرص تنمية التعاون وتوسيع الشراكات الاقتصادية بما يعزز التبادل التجاري ويدعم توجهات التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص دولة الكويت على توطيد علاقاتها مع مختلف الدول وتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment