كوريا الشمالية تؤكد دعمها لحرب روسيا في أوكرانيا

خبرني - أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا دعم بلاده للغزو الروسي لأوكرانيا، متعهدا بمساعدة موسكو على تحقيق النصر في حربها "المقدسة"، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وزار عدد من المسؤولين الروس الرفيعي المستوى كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة، بينهم وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف الذي التقى كيم الأحد، وفق بيانات رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال لبيلوسوف "كوريا الشمالية ستدعم، كما هو الحال دائما، سياسة الاتحاد الروسي في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح الأمنية".

وأعرب كيم عن "ثقته بأن الجيش والشعب الروسي سيحققان النصر حتما في هذه الحرب المقدسة والعادلة"، بحسب الوكالة الكورية.

وأعلن الجانبان أن وفديهما ناقشا تعزيز العلاقات العسكرية، حيث صرح بيلوسوف بأن موسكو مستعدة لتوقيع خطة تعاون تغطي الفترة من عام 2027 وحتى 2031.

كما حضر كيم وبيلوسوف ورئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين حفل افتتاح مجمع تذكاري أقيم تكريما للجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في أوكرانيا.