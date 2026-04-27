كوريا الشمالية تؤكد دعمها لحرب روسيا في أوكرانيا

كوريا الشمالية تؤكد دعمها لحرب روسيا في أوكرانيا
خبرني - أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا دعم بلاده للغزو الروسي لأوكرانيا، متعهدا بمساعدة موسكو على تحقيق النصر في حربها "المقدسة"، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الاثنين.
وزار عدد من المسؤولين الروس الرفيعي المستوى كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة، بينهم وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف الذي التقى كيم الأحد، وفق بيانات رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال لبيلوسوف "كوريا الشمالية ستدعم، كما هو الحال دائما، سياسة الاتحاد الروسي في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح الأمنية".
وأعرب كيم عن "ثقته بأن الجيش والشعب الروسي سيحققان النصر حتما في هذه الحرب المقدسة والعادلة"، بحسب الوكالة الكورية.
وأعلن الجانبان أن وفديهما ناقشا تعزيز العلاقات العسكرية، حيث صرح بيلوسوف بأن موسكو مستعدة لتوقيع خطة تعاون تغطي الفترة من عام 2027 وحتى 2031.
كما حضر كيم وبيلوسوف ورئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين حفل افتتاح مجمع تذكاري أقيم تكريما للجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في أوكرانيا.
