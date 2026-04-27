استهداف الجليل الغربي وبلدات إسرائيلية تعلن وقف التعليم والنقل

خبرني - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط قذيفة صاروخية أُطلِقت من لبنان في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل، تزامنا مع إعلان الجبهة الداخلية انطلاق صفارات الإنذار في 9 مواقع إثر تسلل مسيّرة من لبنان.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش أطلق صواريخ اعتراضية، وسُمع دوي انفجارات في منطقة القطاع الغربي من الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ وتسلل مسيّرات من لبنان.

لكنَّ الجيش الإسرائيلي أعلن لاحقا أن "الإنذارات بشأن اختراق طائرة معادية لمنطقة خطة المواجهة ناتجة عن تشخيص خاطئ".

وفي السياق، ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن "السلطات المحلية في الشمال قررت وقف التعليم والنقل في البلدات المهددة بإطلاق نار من لبنان".

يأتي ذلك في حين أبلغ مسؤولون إسرائيليون كبار نظراءهم الأمريكيين أنه "إذا استمر حزب الله في مهاجمة جنود جيش الدفاع فإن إسرائيل ستكون غير قادرة على الحفاظ على ردها المدروس الحالي"، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست



تصعيد متبادل

وأمس الأحد، ذكر حزب الله أنه هاجم قوات إسرائيلية ‌‌داخل لبنان، وأن قوات إنقاذ جاءت لإجلائها. وبعد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري وإصابة 6 بينهم ضابط و3 جنود وُصفت إصاباتهم بالخطرة، خلال معارك في جنوب لبنان.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 3 طائرات مسيّرة قبل عبورها إلى إسرائيل بعد أن دوّت صفارات الإنذار تحذيرا من هجوم جوي على الشمال.

جاء ذلك في أعقاب إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرا للسكان لإخلاء 7 بلدات شمالي نهر الليطاني، أي بما يتجاوز "منطقة عازلة" احتلها في جنوب لبنان.

ويَعُد حزب الله استهدافه تجمعات الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة وقصف مستوطناته في شمالي إسرائيل "ردا مشروعا على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تجريف وتدمير المنازل أو استهداف المدنيين، واستمراره في احتلال الأراضي اللبنانية وانتهاكاته لسيادتها".



وأحصى لبنان مقتل 13 شخصا وإصابة 30 خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2509 قتلى و7755 مصابا منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وفق تقرير صادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" التابعة لمجلس الوزراء اللبناني.

وتُظهر أحدث إحصاءات صدرت عن وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن من بين القتلى 274 امرأة و177 طفلا و100 مُسعف.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية يوم 17 أبريل/نيسان الجاري لمدة 10 أيام، وجرى تمديده حتى 17 مايو/أيار المقبل، لكنَّ إسرائيل تخرقه يوميا بقصف يخلّف قتلى وجرحى، إضافة إلى نسف منازل في جنوب لبنان.