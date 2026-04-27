غموض يحيط بحالة مودريتش الصحية

غموض يحيط بحالة مودريتش الصحية

2026-04-27 05:07:44
خبرني - يخضع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ميلان، لفحوصات طبية دقيقة اليوم الإثنين لتقييم إصابته القوية في الرأس التي تعرض لها خلال مواجهة يوفنتوس، وسط آمال بلحاقه بمباراة ساسولو المقبلة.

تفاصيل الإصابة

غادر مودريتش ملعب "سان سيرو" وسط تصفيق حار بعد اصطدام قوي مع مانويل لوكاتيلي، تسبب في تورم واضح بوجهه وحالة من الدوار لحظة خروجه.

ورغم القلق الأولي، إلا أن اللاعب طمأن زملائه في غرف الملابس، مع توصية طبية بوضع الثلج ومراقبة حالته قبل إجراء الفحوصات الإشعاعية اليوم.

وأشارت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى الروح العالية التي أظهرها "المايسترو"، فبرغم قوة الضربة، إلا أنه تقبل اعتذار لوكاتيلي عقب المباراة بروح رياضية، مؤكداً رغبته في قيادة "الديالو" في الجولات الحاسمة لتأمين مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

