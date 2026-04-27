غموض يحيط بحالة مودريتش الصحية
خبرني - يخضع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ميلان، لفحوصات طبية دقيقة اليوم الإثنين لتقييم إصابته القوية في الرأس التي تعرض لها خلال مواجهة يوفنتوس، وسط آمال بلحاقه بمباراة ساسولو المقبلة.
تفاصيل الإصابة
غادر مودريتش ملعب "سان سيرو" وسط تصفيق حار بعد اصطدام قوي مع مانويل لوكاتيلي، تسبب في تورم واضح بوجهه وحالة من الدوار لحظة خروجه.
ورغم القلق الأولي، إلا أن اللاعب طمأن زملائه في غرف الملابس، مع توصية طبية بوضع الثلج ومراقبة حالته قبل إجراء الفحوصات الإشعاعية اليوم.
وأشارت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى الروح العالية التي أظهرها "المايسترو"، فبرغم قوة الضربة، إلا أنه تقبل اعتذار لوكاتيلي عقب المباراة بروح رياضية، مؤكداً رغبته في قيادة "الديالو" في الجولات الحاسمة لتأمين مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.
