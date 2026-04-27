موهبة عربية مميزة في طريقها إلى مانشستر سيتي الصيف المقبل

2026-04-27 05:07:44
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية باهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع موهبة عربية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت تقارير صحفية بأن مانشستر سيتي يرغب بالحصول على خدمات عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب وجيرونا لتدعيم صفوفه الموسم المقبل.

وكشفت "فوت ميركاتو" الفرنسية حقيقة اهتمام مانشستر سيتي بضم أوناحي وقد أثار هذا الاهتمام ضجة كبيرة في إسبانيا يوم الجمعة الماضية.

وسيسهل إتمام صفقة انتقال النجم المغربي الدولي لصفوف مانشستر سيتي حيث يلعب لأحد الأندية التابعة لمجموعة العملاق الإنجليزي ولا يتجاوز الشرط الجزائي في عقده 20 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة أن جيرونا يرغب في بيع لاعبه إلى النادي الإنجليزي بعد أن باع سافينيو في صيف 2024، حيث يسعى مرة أخرى لتعزيز موارده المالية خاصة أنه يدرك القيمة التسويقية للاعبه.

ويعتقد جيرونا أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو الاستثمار في مانشستر سيتي الذي يتمتع بوضع مالي قوي وسيحتاج النادي الإنجليزي بشدة لتعزيز هذا المركز في الصيف.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 70 نقطة حيث يتبقى له مباراة مؤجلة.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

