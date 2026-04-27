موهبة عربية مميزة في طريقها إلى مانشستر سيتي الصيف المقبل

موهبة عربية مميزة في طريقها إلى مانشستر سيتي الصيف المقبل
خبرني - أفادت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية باهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع موهبة عربية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانتشرت تقارير صحفية بأن مانشستر سيتي يرغب بالحصول على خدمات عز الدين أوناحي نجم منتخب المغرب وجيرونا لتدعيم صفوفه الموسم المقبل.
وكشفت "فوت ميركاتو" الفرنسية حقيقة اهتمام مانشستر سيتي بضم أوناحي وقد أثار هذا الاهتمام ضجة كبيرة في إسبانيا يوم الجمعة الماضية.
وسيسهل إتمام صفقة انتقال النجم المغربي الدولي لصفوف مانشستر سيتي حيث يلعب لأحد الأندية التابعة لمجموعة العملاق الإنجليزي ولا يتجاوز الشرط الجزائي في عقده 20 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة أن جيرونا يرغب في بيع لاعبه إلى النادي الإنجليزي بعد أن باع سافينيو في صيف 2024، حيث يسعى مرة أخرى لتعزيز موارده المالية خاصة أنه يدرك القيمة التسويقية للاعبه.
ويعتقد جيرونا أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو الاستثمار في مانشستر سيتي الذي يتمتع بوضع مالي قوي وسيحتاج النادي الإنجليزي بشدة لتعزيز هذا المركز في الصيف.
ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 70 نقطة حيث يتبقى له مباراة مؤجلة.
