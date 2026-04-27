تقرير: العدوان الإسرائيلي يهدّد الآثار الحضارية العريقة في لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN- تتزايد المخاوف على التراث الإنساني في لبنان، بعد أن طالت غارات إسرائيلية مواقع قريبة من المعالم الأثرية في مدينة صور، المدرجة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "يونسكو".

وأسفرت إحدى الضربات عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير منزل داخل منطقة تاريخية محمية، ما أدى إلى أضرار مباشرة طالت مواقع أثرية.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم منح عشرات المواقع في لبنان "حماية معززة مؤقتة"، وفق اتفاقيات دولية تحظر استهدافها، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تهديد غير مسبوق يستهدف إرثًا حضاريًّا يمتد لآلاف السنين.

شنّت إسرائيل غارة على بعد أمتار قليلة من موقع أثري في صور جنوبي لبنان في السادس من آذار/ مارس الماضي، ما أودى بحياة 8 أشخاص من عائلة واحدة، وفق السلطات.

وتُعدّ مدينة صور، التي تمتد جذورها لآلاف السنين واحتضنت حضارات متعددة من الفينيقيين إلى الرومان والبيزنطيين، من أبرز المدن التاريخية في لبنان، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي التابعة لـ"يونيسكو" منذ عام 1984.

وازدهرت صور كمركز فينيقي تجاري وبحري بارز، قبل أن تتعاقب عليها حضارات عدّة، أبرزها الفينيقية، والهلنستية، والرومانية، والبيزنطية، والصليبية، والإسلامية.

وأعلنت "يونيسكو" منح 39 موقعًا ثقافيًّا في لبنان حماية معززة مؤقتة في 2 نيسان/ أبريل الجاري، استجابةً لطلب رسمي تقدّم به لبنان، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي على سلامة التراث الثقافي في البلاد.

وتضمّ القائمة معالم أثرية في بعلبك شرقي لبنان وصور، إلى جانب المتحف الوطني في بيروت وموقع جبيل الأثري.

ويحتوي موقع بعلبك الأثري مجمعًا من المعابد الرومانية الضخمة، ويُعدّ من أبرز الأمثلة على العمارة الرومانية الإمبراطورية.

أما المتحف الوطني في بيروت فهو أهم متحف أثري في لبنان، ويضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية (حوالي 100,000 قطعة، معروض منها حوالي 1,300)، تُوثّق تاريخ المنطقة عبر عصور متعددة من العصر الحجري ما قبل التاريخ حتى العصور الإسلامية.

فيما تُعدّ مدينة جبيل الأثرية من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم وتعود إلى حوالي 8000 عام، وارتبطت بالحضارة الفينيقية وتطور الأبجدية.

وتمتاز هذه المواقع بأعلى مستويات الحماية القانونية، بما يحظر استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية، وفقًا لاتفاقية لاهاي 19،54 التي تؤكد على أهمية حماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة.

وفي موقع البص الأثري شمالي صور، أدى استهداف منزل من قبل الجيش الإسرائيلي في مارس الماضي، إلى تدمير قطع أثرية كانت استُخرجت من باطن الأرض، كما تسببت شظايا متطايرة من المنزل المستهدف بإلحاق أضرار طفيفة بمنشأة تعود إلى الحقبة البيزنطية.

في حينها، ندّد وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، "باستهداف العدوان الإسرائيلي للموروث الثقافي والحضاري" في البلاد.

ويُعدّ موقع البص من أبرز المواقع الأثرية في صور، ويقع عند المدخل الشرقي للمدينة ويضم بقايا رومانية وبيزنطية تشمل شارعًا معمّدًا واسعًا، ومدافن أثرية، وقناة مائية، وغيرها من المنشآت، ويعتبر من أبرز المواقع التي تعكس التخطيط العمراني والدخول الرئيسي للمدينة في الحقبة الرومانية.

تاريخ يمتد لآلاف السنين

قال نائب رئيس بلدية صور، علوان شرف الدين، إنّ صور مدينة ضاربة في عمق التاريخ، إذ يتجاوز عمرها 5 آلاف سنة، وقد احتضنت حضارات عدة، من بينها اليونانية والرومانية والفينيقية.

وأضاف أنّ المدينة ومواقعها الأثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي منذ ثمانينات القرن الماضي، لكنّها تعرضت منذ عام 1982 وحتى اليوم لأبشع الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار شرف الدين إلى، أنّ "عدة مبانٍ استُهدفت بالقرب من الموقع الأثري (البص)، ما أدى إلى تضرر المعالم التاريخية نتيجة الهجمات الصهيونية".

وأوضح أنّ موقع البص يضم معالم من الحقبة الرومانية، مثل ميدان سباق الخيل (الهيبودروم) وقوس النصر، مؤكدًا أنّ "المواقع الأثرية في صور تُعدّ من الأكبر في لبنان، وهي ليست مجرد حجارة، بل تمثّل إرثًا ثقافيًّا ورمزًا حضاريًّا".

و"ميدان سباق الخيل" يعود إلى القرن الثاني الميلادي، وكان مخصصًا لسباقات العربات والفعاليات العامة، ويُعدّ واحدًا من أكبر وأفضل الصروح من نوعه في العالم الروماني بطول نحو 480 مترًا وعرض 90 مترًا، وكان يتسع لنحو 20-30 ألف متفرج.

أما "قوس النصر" فهو بوابة حجرية تعود إلى العصر الروماني بالقرن الثاني الميلادي، وترتبط غالبًا بفترة الإمبراطور هادريان، وكانت تُستخدم كمدخل احتفالي رئيسي للمدينة، ويتميز بتصميم معماري كلاسيكي روماني.

سرقة الآثار

ولفت شرف الدين إلى، أنّ إسرائيل قامت خلال احتلالها جنوبي لبنان بين عامي 1982 و1985 بسرقة آثار من مدينة صور ومحيطها، قائلًا: "تم نقل توابيت حجرية وسرقة ما فيها من ذهب، كما جرت حفريّات ونُقلت آثار إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أنّ "هناك محاولة لطمس هوية لبنان وجنوبه، ويتجلى ذلك في الهجوم على قلعة شمع، حيث ادعى عالم إسرائيلي وجود مقام يعود لإسرائيل في الموقع، وهو ادعاء باطل".

وأشار إلى أنّ قلعة شمع تعرضت أيضًا للاستهداف خلال الهجمات الإسرائيلية الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أدى إلى تضررها.

وأكد أنّ "إسرائيل تستهدف الإنسان والحجر، وتسعى لتدمير الإرث الثقافي والحضاري".

و"قلعة شمع" تطل على السهل الساحلي المحيط بمدينة صور، وتعود أصولها إلى فترات مختلفة، بدءًا من العصور الوسطى (بناء صليبي في القرن الثاني عشر)، مع إعادة استخدام وتحصين في العصور اللاحقة، واستخدمت لأغراض دفاعية نظرًا إلى موقعها الإستراتيجي.

وانتقد شرف الدين عدم فاعلية النداءات الدولية، قائلًا: "رغم عدم جدواها منذ عقود، نواصل توجيه النداءات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل ووقف هذه الهجمات".

وأضاف: "نحن حاليًّا في فترة وقف إطلاق نار، لكن من المحتمل أن تستأنف الهجمات".