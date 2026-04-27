سوء التغذية والأمراض يفاقمان أزمة غزة.. وتحذيرات من تدهور أوضاع مراكز الإيواء

وفي السياق ذاته، أكد مدير قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا أن سوء التغذية ما زال يمثل تهديدا خطيرا للأطفال، إلى جانب تفشي الأمراض المعدية والبيئية، محذرا من استمرار تدهور الوضع الصحي في القطاع في ظل الظروف الراهنة.

تحذيرات من تفاقم سوء التغذية والأمراض في غزة وسط ضغط حاد على القطاع الصحي

حذر مدير قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي، الدكتور الفرا، من استمرار تدهور الوضع الغذائي والصحي في قطاع غزة، موضحا أن عيادة سوء التغذية استقبلت 75 طفلا في يوم عمل واحد رغم قدرتها الاستيعابية المحدودة، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن نحو نصف الحالات تعاني من سوء تغذية متوسط، بعد أن كانت النسبة في فترات سابقة تشير إلى حالات أشد خطورة، لافتا إلى ارتفاع معدلات فقر الدم بين الأطفال والنساء الحوامل، واستمرار اختلال النظام الغذائي بسبب القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية.

كما أوضح أن نقص البروتينات وتذبذب توفر حليب الأطفال يفاقمان الأوضاع الصحية، متحدثا عن انتشار أمراض متعددة بينها التهابات الجهاز الهضمي والجلدية، إضافة إلى تفشي أمراض مرتبطة بالقوارض والحشرات نتيجة تدهور البيئة وتراكم النفايات وتعطل البنية التحتية.

وأضاف أن تدمير شبكات الصرف الصحي وتسرب المياه العادمة يزيد من مخاطر التلوث وانتشار الأمراض، مشيرا إلى أن القطاع يواجه أزمة صحية وبيئية متصاعدة تتطلب تدخلا عاجلا، في ظل تحذيرات أممية من ارتفاع أعداد المصابين بسوء التغذية وتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.

الأشغال تحذر من تدهور أوضاع النازحين مع تفاقم أزمة الخيام وانتشار القوارض

حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة من تفاقم معاناة النازحين مع دخول فصل الصيف، مشيرة إلى أن الاكتظاظ داخل الخيام وانتشار الحشرات والقوارض يشكلان خطرًا مباشرًا على حياة السكان، لا سيما الأطفال.

وقالت ممثلة الوزارة نجلاء حماد إن الأوضاع داخل مراكز الإيواء باتت كارثية وتستدعي تدخلا عاجلا لإعادة تنظيمها وتحسين الظروف المعيشية، موضحة أن عدد الوحدات السكنية التي دخلت القطاع لم يتجاوز 2000 وحدة، وهو ما يعادل أقل من 1% من الاحتياج الفعلي بسبب القيود المفروضة.

وأضافت أن الوزارة، ضمن خطة عاجلة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعمل على إنشاء وتوسعة مراكز إيواء في عدة مناطق من قطاع غزة، تشمل تجهيز خيام ووحدات سكنية إضافية في خان يونس وجباليا ومناطق أخرى لتخفيف حدة الأزمة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في المخيمات، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 17 ألف إصابة مرتبطة بالقوارض والطفيليات منذ بداية العام، وسط تحذيرات من تدهور صحي متسارع وظروف معيشية تزداد سوءا.