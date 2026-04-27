قوات الاحتلال تقتحم عايدة شمال بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عايدة وتمركزت وسطه، وسيرت دورية راجلة في شوارعها، دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل أو أي اعتقالات.
