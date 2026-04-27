تحديد عطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 30 أيار

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تحديد عطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 30 أيار
(MENAFN- Amman Net) >قرّر رئيس الوزراء جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره، الاثنين، تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، الاثنين 25 أيار المقبل، احتفاءً بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
كما قرّر رئيس الوزراء في بلاغ آخر أصدره الاثنين، تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الثلاثاء 26 أيار المقبل وحتى مساء يوم السبت 30 أيار المقبل.
وتستثنى من العطلة بموجب البلاغين، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment