تحديد عطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 30 أيار

2026-04-27 05:05:49
(MENAFN- Amman Net) >قرّر رئيس الوزراء جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره، الاثنين، تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، الاثنين 25 أيار المقبل، احتفاءً بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

كما قرّر رئيس الوزراء في بلاغ آخر أصدره الاثنين، تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الثلاثاء 26 أيار المقبل وحتى مساء يوم السبت 30 أيار المقبل.

وتستثنى من العطلة بموجب البلاغين، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

