تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي

15720 جريمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة في الأردن العام الماضي بانخفاض 10.16%

تراجعت جرائم المخدرات المرتكبة في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 12.78%، وفق التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام، الذي أظهر تسجيل 22031 جريمة، مقارنة مع 25260 جريمة في عام 2024.

وجاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة أكبر من جرائم الحيازة والتعاطي؛ إذ انخفضت جرائم الاتجار إلى 6311 جريمة خلال عام 2025، مقابل 7762 جريمة في عام 2024، بتراجع بلغ 18.69%، فيما تراجعت جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة إلى 15720 جريمة مقارنة مع 17498 جريمة في العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 10.16%.

ورغم تراجع الجرائم إجمالا، استحوذت جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدّرة على الحصة الكبرى من إجمالي القضايا المسجلة خلال عام 2025 بنسبة 71.35%، مقابل 28.65% لجرائم الاتجار بالمخدرات، وفق التقرير الذي رصدته "المملكة".

كما أظهرت البيانات انخفاض معدل ارتكاب جرائم المخدرات في الأردن لكل 10 آلاف نسمة إلى 18 جريمة في عام 2025، مقارنة مع 22 جريمة في عام 2024، فيما ارتفع المعدل الزمني لارتكاب هذه الجرائم إلى جريمة واحدة كل 23 دقيقة و51 ثانية خلال عام 2025، مقابل جريمة كل 20 دقيقة و52 ثانية في العام الذي سبقه.

وعلى المستوى الجغرافي، سجل إقليم العاصمة العدد الأعلى من جرائم المخدرات بواقع 9546 جريمة، منها 2628 جريمة اتجار و6918 جريمة حيازة وتعاطي، تلاه إقليم الوسط بـ4425 جريمة توزعت بين 1141 جريمة اتجار و3284 جريمة حيازة وتعاطٍ.

وفي إقليم الشمال، بلغ عدد الجرائم 4363 جريمة، منها 1469 جريمة اتجار و2894 جريمة حيازة وتعاطٍ، فيما سجل إقليم الجنوب 1996 جريمة، منها 532 جريمة اتجار و1464 جريمة حيازة وتعاطٍ، بينما سجلت شرطة البادية الملكية 1701 جريمة توزعت إلى 541 جريمة اتجار و1160 جريمة حيازة وتعاطٍ.

وفي الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث، استقر العدد الإجمالي عند 169 جريمة في كل من عامي 2024 و2025، إلا أن البيانات أظهرت تراجع جرائم الاتجار من 65 جريمة إلى 56 جريمة بانخفاض نسبته 13.85%، مقابل ارتفاع جرائم الحيازة والتعاطي من 104 جرائم إلى 113 جريمة بنسبة 8.65%، وفق التقرير الذي رصدته "المملكة".

أما الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب، فتراجعت إجمالا من 2211 جريمة في عام 2024 إلى 2004 جرائم في العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 9.36%، رغم ارتفاع جرائم الاتجار بينهم من 540 جريمة إلى 580 جريمة بنسبة 7.41%، مقابل تراجع جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة من 1671 جريمة إلى 1424 جريمة، بانخفاض نسبته 14.78% خلال الفترة نفسها.