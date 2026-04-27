ضغوط ترامب لزيادة الإنتاج العسكري: الرئيس السابق دونالد ترامب، وادارته، مارسوا ضغوطًا كبيرة على شركات الأسلحة لزيادة إنتاجها، وربطوا توزيع الأرباح وتصرفات الأسهم بمدى تسريع الإنتاج. الفساد وشبهات استغلال المنصب: تزايدت التقارير حول شبهات فساد داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس، بما في ذلك استقالات وتحقيقات تتعلق بسوء السلوك واستغلال المناصب، خاصة في سياق زيادة ميزانية الدفاع والتوترات مع إيران. صعود أسهم شركات الأسلحة: شهدت أسهم شركات الدفاع الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بالمخاوف الأمنية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما أثار تساؤلات حول استفادة المستثمرين، بما في ذلك المسؤولون، من هذه الأوضاع.

في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران وعودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي الأمريكي، برزت مخاوف كبيرة بشأن استثمارات المسؤولين الأمريكيين في شركات الأسلحة واستغلال مناصبهم للاستفادة من الظروف الجيوسياسية. هذا التقرير يستعرض أحدث المعلومات المتوفرة حتى 27 أبريل 2026، مستندًا إلى مصادر موثوقة، للوقوف على مدى هذا التورط والجدل المحيط به.



السياق الجيوسياسي وتأثيره على قطاع الدفاع

يشهد العالم حاليًا فترة من عدم اليقين الجيوسياسي، حيث تتزايد المخاوف الأمنية وتتصاعد التوترات في مناطق مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط. هذه الظروف تخلق بيئة مواتية لنمو قطاع صناعة الأسلحة، حيث تزداد الطلبات على المعدات العسكرية المتطورة والتقنيات الدفاعية. في الولايات المتحدة، تُرجمت هذه المخاوف إلى زيادة في ميزانيات الدفاع وضغوط على شركات الأسلحة لتعزيز قدراتها الإنتاجية.

تؤكد التقارير أن شركات الأسلحة الأمريكية تلعب دورًا محوريًا في إنتاج أحدث الأسلحة وأكثرها تطورًا. وقد وافقت بعض هذه الشركات على زيادة إنتاجها بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد. هذا التوجه مدفوع جزئيًا بالتهديدات الأمنية المتصورة والحاجة إلى تحديث الترسانات العسكرية للدول الحليفة والولايات المتحدة نفسها.







صورة توضيحية لارتفاع أسهم شركات الدفاع في ظل دعوة ترامب لزيادة الميزانية العسكرية.

عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية بتصريحات وإجراءات أثرت بشكل مباشر على قطاع الدفاع. فقد هدد بمنع توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم على شركات الدفاع الكبرى ما لم تُسرّع من وتيرة الإنتاج. هذا الإجراء، الذي وُصف بـ "الضغط غير المسبوق"، ربط مكاسب المستثمرين بضرورة تعزيز الإنتاج العسكري.

أعلن ترامب أن الدفاع سيكون "الفئة الأولى" في الأولويات الإنتاجية، مشيرًا إلى زيادة الإنتاج العسكري أربع مرات. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تهدف ظاهريًا إلى تعزيز القدرات الدفاعية للولايات المتحدة، إلا أنها أثارت جدلاً حول تأثيرها على أسهم الشركات واستفادة المستثمرين.

منذ بداية التوترات مع إيران، شهدت أسهم شركات الدفاع الكبرى مثل بوينج ولوكهيد مارتن (LMT) ارتفاعًا ملحوظًا، وصل إلى حوالي 20%. هذا النمو يعزى جزئيًا إلى زيادة ميزانية الدفاع بـ 500 مليار دولار وقرارات إدارية تعزز الإنتاج. ورغم عدم وجود أدلة مباشرة على استثمارات شخصية لترامب أو فريقه في شركات محددة، فإن هذه التطورات تثير تساؤلات حول الاستفادة غير المباشرة من هذه السياسات.

تزايدت الاتهامات بالفساد وشبهات استغلال المناصب داخل إدارة ترامب والكونغرس، خاصة في سياق التوترات الجيوسياسية. هذه الشبهات تلقي بظلالها على شفافية اتخاذ القرارات ومدى نزاهة المسؤولين.

في أبريل 2026، استقالت وزيرة العمل في إدارة ترامب وسط تحقيقات في فساد وسوء سلوك، مما أثار تساؤلات حول الممارسات الداخلية للإدارة. كما أحاطت "فضيحة فساد" بوزير الدفاع في فبراير 2026، رغم نفي البنتاغون للادعاءات.

دعا موظفون سابقون في البنتاغون إلى رقابة أقوى من الكونغرس لضمان الشفافية الكاملة والمنتظمة فيما يتعلق بالعقود العسكرية وسوء الإدارة. وحذروا من أن الولايات المتحدة قد "تدفع ثمن حرب إيران لسنوات طويلة" بسبب العقود السيئة والفساد المحتمل.

يلعب الكونغرس دورًا حاسمًا في الرقابة على الإنفاق العسكري وصلاحيات الحرب. ومع ذلك، هناك انقسامات داخل الكونغرس، حيث يتهم الديمقراطيون بتجاهل الشفافية لصالح المستثمرين في شركات الدفاع. كما تصاعدت التكهنات داخل الحزب الديمقراطي بشأن إمكانية عزل ترامب بسبب "فساد وانتهاكات دستورية" مرتبطة بسباق التسلح.

على الرغم من أن الإدارة الأمريكية وصفت الصراع مع إيران بأنه "عملية عسكرية" وليس حربًا رسمية، إلا أن التوترات المستمرة لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد والسياسة.

تعتبر التوترات مع إيران محركًا رئيسيًا للاستثمارات في قطاع الأسلحة. ومع استمرار إدارة ترامب في سعيها للحصول على صلاحيات واسعة على القطاع الدفاعي لضمان الإنتاج، تزداد المخاوف من استغلال هذه الأوضاع لتحقيق مكاسب مالية.

هناك نقاشات مستمرة حول صلاحيات الكونغرس في إعلان الحرب وحدود تدخل الرؤساء. ويثير تحويل العمليات العسكرية المحدودة إلى حروب شاملة دون تفويض رسمي مخاوف من تداعيات قانونية وسياسية، إضافة إلى الآثار الاقتصادية طويلة الأمد.

لا توجد وثائق قضائية نهائية حتى الآن تربط مباشرة كل مسؤول بمطالبات استغلال مناصب لتحقيق مكاسب شخصية، إلا أن التقارير الموثقة تشير إلى وجود توتر سياسي وشبهات فساد وتنافس سياسي حاد حول إدارة الحرب والجهات المستفيدة من قطاع الدفاع. الجدول التالي يلخص أبرز هذه الشبهات: