الرطروط: جريمة الكرك غير مبررة وتكشف خللًا عميقًا في منظومة حماية الأسرة

MENAFN - Amman Net) أكد الخبير في مجال حماية الأطفال والأسرة الدكتور سيد عادل الرطروط أن جريمة الكرك التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال على يد والدهم تمثل حادثة“صادمة ومفجعة” ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، مشددًا على أنها تعكس خللًا كبيرًا في منظومة حماية الأسرة في الأردن.

وأوضح الرطروط أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، رغم تأثيرها على سلوك الأفراد داخل الأسرة، لا يمكن أن تشكل مبررًا لارتكاب مثل هذه الجرائم، مؤكدًا أن مسؤولية حماية الأطفال تقع بالدرجة الأولى على الوالدين باعتبارهما المصدر الأساسي للأمان والرعاية.

وأشار إلى أهمية دراسة الحالة بعمق لفهم السياق الكامل الذي أدى إلى تصاعد العنف، لافتًا إلى أن العوامل المؤدية للجريمة غالبًا ما تكون مركبة ومعقدة، ولا يمكن اختزالها بسبب واحد مثل الخلافات المالية.

وبيّن أن هناك مؤشرات خطر يمكن رصدها داخل الأسرة، مثل ضعف الاستجابة لاحتياجات الأطفال، وسوء إدارة الخلافات بين الزوجين، وتراكم الضغوط والانفعالات دون تفريغ صحي، داعيًا إلى التدخل المبكر عند ظهور هذه العلامات.

كما شدد الرطروط على ضرورة تفعيل آليات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، مشيرًا إلى وجود تردد مجتمعي في التبليغ نتيجة ضعف الثقة أو الخوف من تبعات التدخل، رغم وجود تشريعات مناسبة.

وأكد أن التحدي لا يكمن فقط في القوانين، بل في ضعف استدامة البرامج النفسية والاجتماعية الموجهة للأسر، ما يحد من فعاليتها في إحداث تغيير حقيقي، داعيًا إلى تطوير برامج أكثر كفاءة واستمرارية، وتعزيز دور الحكومة والجهات المعنية في متابعة الحالات المعرضة للخطر.