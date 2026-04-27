أسهم الإمارات تبدأ الأسبوع مرتفعة.. وسوق دبي فوق 5920 نقطة مجدداً

ارتفعت أسواق المال المحلية في بداية تداولات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.13% فوق 5920 نقطة مجددا، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.41% عند 9829 نقطة.

وفي سوق دبي ارتفعت أسهم إعمار العقارية 1.77% إلى 12.62 درهما، والإمارات دبي الوطني 0.73% إلى 30.42 درهما، ودبي الإسلامي بنسبة 2.1 إلى 7.32 دراهم.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم الدار العقارية 1.34%، وألفا ظبي القابضة 3%، وأبوظبي التجاري 2.55%، وأبوظبي الأول 0.78%.