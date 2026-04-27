  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أسهم الإمارات تبدأ الأسبوع مرتفعة.. وسوق دبي فوق 5920 نقطة مجدداً

2026-04-27 05:05:11
(MENAFN- Al-Bayan) ">ارتفعت أسواق المال المحلية في بداية تداولات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.13% فوق 5920 نقطة مجددا، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.41% عند 9829 نقطة.

وفي سوق دبي ارتفعت أسهم إعمار العقارية 1.77% إلى 12.62 درهما، والإمارات دبي الوطني 0.73% إلى 30.42 درهما، ودبي الإسلامي بنسبة 2.1 إلى 7.32 دراهم.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم الدار العقارية 1.34%، وألفا ظبي القابضة 3%، وأبوظبي التجاري 2.55%، وأبوظبي الأول 0.78%.

MENAFN27042026000110011019ID1111035711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث