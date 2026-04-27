61.2 مليون درهم مبيعات "تعاونية عجمان" خلال الربع الأول

عقد مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير، برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض النتائج المالية والإدارية للجمعية خلال الربع الأول من عام 2026، والتي حققت خلالها مبيعات تجاوزت 61,2 مليون درهم بنسبة نمو 45 % وصافي أرباح تجاوز 6 ملايين درهم، إضافة إلى نمو مشتريات المساهمين بنسبة 21 %، بجانب أداء قوي للقنوات الرقمية والتسويقية.

كفاءة الأداء

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، أن النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها الجمعية خلال الربع الأول من عام 2026، تمثل ثمرة لتبني استراتيجيات مرنة تركز على كفاءة الأداء وتلبية احتياجات المستهلكين والمساهمين على حد سواء، وكذلك نجاح الخطط التوسعية وقدرة القنوات الرقمية والتسويقية للجمعية على مواكبة المتغيرات السوقية. وأضاف أن الجمعية ماضية في تعزيز مكانتها الريادية من خلال الاستثمار في الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة التسوق ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وأشار إلى حرص الجمعية على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الموردين المحليين والدوليين، بما يضمن تنوع المنتجات وجودتها بأسعار تنافسية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية تدعم الاستدامة وتعزز من دور الجمعية في خدمة المجتمع وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

ويضم مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، الدكتور سعيد سيف المطروشي نائباً للرئيس، وسلطان خليفة المهيري أميناً للصندوق، وشيخة عبدالله سعيد النعيمي أمينةً للسر، وعضوية كل من مروان عبدالله المزروعي، وأحمد علي الرئيسي، والمهندسة ابتسام محمد السويدي.

وشهد الاجتماع إقرار تشكيل وتفعيل عدد من اللجان المتخصصة شملت، لجنة المشاريع لمتابعة خطط التوسع والتطوير والاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر لتعزيز الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ولجنة الموارد البشرية لمتابعة شؤون الموظفين وتطوير الكفاءات، ولجان مساندة أخرى لدعم العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وتأتي الخطوات ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والمتعاملين بما يواكب تطلعات المرحلة القادمة.