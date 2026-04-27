القرش الأزرق يظهر... الصين تُعلن أقوى خطوة في تاريخ الطيران البحري

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت الصين رسميًا إطلاق اسم "القرش الأزرق" على مقاتلتها الشبحية متعددة المهام J-35، في خطوة تُعد مؤشراً على اقتراب الطائرة من الدخول في الخدمة العملياتية ضمن القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLAN)، وفق ما أفادت به تقارير متخصصة في الشؤون العسكرية.

وتُعد المقاتلة J-35 طائرة شبحية متعددة المهام ذات مقعد واحد، صُممت لتنفيذ مهام القتال الجوي والضربات الأرضية عند الحاجة، مع تركيز خاص على العمليات البحرية من على متن حاملات الطائرات، ويقارن خبراء الطائرة بالمقاتلة الأمريكية F-35C Lightning من حيث الفئة والمهام.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن دخول الطائرة تحت الاسم الرسمي الجديد Blue Shark يشير إلى انتقالها من مرحلة النماذج الأولية إلى مرحلة النشر التدريجي، في إطار ما يُعرف عسكريا بمرحلة الإنتاج الأولي منخفض الكمية (LRIP)، والتي تُستخدم لتجهيز الطائرات لأغراض التدريب واختبار الأنظمة قبل الإنتاج الكمي الكامل.

كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعزز مكانة الصين كواحدة من دولتين فقط، إلى جانب الولايات المتحدة، تمتلكان قدرات تشغيل مقاتلات شبحية متقدمة على حاملات الطائرات، إلى جانب المقاتلة الصينية J-20 Chengdu.

تطوير طويل واختبارات بحرية متقدمة

شهدت المقاتلة J-35 مسار تطوير طويل، بدأ بأول رحلة اختبار رسمية لها في أكتوبر 2012، قبل أن تخضع لسلسلة من التعديلات شملت تحسين تصميم الهيكل، وتطوير أنظمة الدفع، وتعزيز قدرات التخفي والديناميكا الهوائية.

وفي عام 2021، أجرت الطائرة أول اختبار إقلاع باستخدام نظام القذف الخاص بحاملات الطائرات.

ووفقا للتقارير، تم تصميم الطائرة للاستخدام البحري بشكل أساسي، مع تطوير نسخة مخصصة للقواعد البرية تُعرف باسم J-35A.

وتضم النسخة البحرية مجموعة من التجهيزات الخاصة بحاملات الطائرات، من بينها أجنحة قابلة للطي، وهيكل هبوط معزز، بالإضافة إلى خطاف هبوط ونظام قذف للإقلاع من على متن حاملات الطائرات الحديثة مثل حاملة الطائرات الصينية "فوجيان".

قدرات شبحية وتسليح متقدم

تعتمد J-35 على تصميم يركز على تقليل البصمة الرادارية، من خلال هيكل بزوايا حادة وحجرات أسلحة داخلية، إضافة إلى مداخل محركات مخفية تعتمد على قنوات هوائية ملتوية (Serpentine Ducts) لتقليل الانعكاسات الرادارية.

وتتميز الطائرة بمرونة عالية في التسليح، حيث يمكنها حمل صواريخ وقنابل داخلية، إضافة إلى إمكانية تركيب ذخائر خارجية على ست نقاط تعليق عند الحاجة.

وتشمل منظومتها التسليحية صواريخ صينية متطورة مثل PL-15 وPL-21.

وبحسب التقديرات، يبلغ المدى القتالي للطائرة نحو 746 ميلاً (حوالي 1200 كيلومتر)، فيما يصل الحد الأقصى لوزن الإقلاع إلى نحو 66,139 رطلاً (30,000 كيلوجرام).

مرحلة تشغيل أولية قبل الإنتاج الكامل

ورغم وصولها إلى مرحلة الطيران والإنتاج المحدود وإجراء اختبارات على حاملات الطائرات، فإن J-35 لم تدخل بعد الخدمة القتالية الكاملة.

وتعمل الصين حاليا على إنتاج عدد محدود منها بهدف التدريب واختبار الأنظمة ومعالجة أي مشكلات فنية محتملة.

ولا تزال مسألة اختيار المحرك المناسب للطائرة تمثل أحد أبرز التحديات التقنية التي تواجه برنامج التطوير، حيث خضعت عدة نماذج محركات للتجربة خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن تمهد هذه المرحلة الانتقالية الطريق نحو الإنتاج الكمي الكامل في حال استكمال المتطلبات التشغيلية، بما يعزز قدرات البحرية الصينية في مجال الطيران الشبحّي على حاملات الطائرات.