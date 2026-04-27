ما هي سيناريوهات إيران المستقبلية؟

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد الدكتور عبدالخالق عبدالله في جلسة بعنوان "حرب إيران وأمريكا، بس الخليج بالواجهة... ليش؟"، أن لحظة الخليج في التاريخ المعاصر تُعد محطة عالمية مهمة، مشيراً إلى أن العالم بأسره بات ينظر إلى هذه المنطقة باعتبارها ذات تأثير يتجاوز التغطية الإعلامية، إذ تضم نحو 30 مليون مواطن خليجي، إلى جانب 30 مليون مقيم، ما يجعل استقرارها قضية دولية.

وأوضح أن أي عدوان يستهدف الخليج لن يقتصر تأثيره على المنطقة فحسب، بل سيمتد إلى العالم بأسره، نظراً لمكانة دول الخليج الاستراتيجية.

وأشار إلى أن إيران أخطأت في تقدير قدرات دول الخليج، معتبراً أنها لم تدرك الإمكانات الدفاعية للدول، ولم تستوعب قدرتها على حماية نفسها.

وشدد على ضرورة الفصل بين إيران كجار جغرافي وتاريخي، وبين النظام الإيراني، مؤكداً أن العداء ليس مع الشعب الإيراني.

وأضاف أن إيران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 93 مليون نسمة، قد تشهد عدة سيناريوهات مستقبلية، موزعة على 30% احتمال ظهور نظام مختلف وأكثر اعتدالاً، أو 30% على استمرار الوضع الحالي مع نفس التهديدات، أو 30% تحول إلى نظام أكثر تشدداً وعدوانية، بينما 10% لسيناريوهات غير متوقعة.

وأكد أنه في حال ظهور نظام إيراني جديد ومختلف، فإن دول الخليج ستنفتح عليه، مشدداً على أهمية الاستعداد الاستباقي، لافتاً إلى أن إيران ظلت عبر التاريخ، الممتد لآلاف السنين، جاراً مقلقاً في كثير من المراحل.

واختتم بالتأكيد على أن العلاقة مع الولايات المتحدة تُعد أولوية استراتيجية، موضحاً أنه لولا الشراكة الدفاعية معها، لما تمكنت دول الخليج من بناء قدراتها الدفاعية بهذا المستوى من الكفاءة.

مفاهيم متغيرة

ومن جانبه قال عبدالله الجنيد الكاتب في الشأن الجيوسياسي أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تعريف واضحة لطبيعة الأزمات التي تواجهها، وإن مفهوم "الاحتواء اللين" لم يعد فعالاً في التعامل مع التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية لن تكون الأخيرة، مؤكداً أن الأزمات المستقبلية قد تكون أكثر تعقيداً وتشكل تحديات أكبر، ما يتطلب استعداداً استباقياً ورؤية استراتيجية طويلة المدى.