تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط ترقب محادثات أمريكا وإيران

MENAFN - Al-Bayan) ">تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، حيث أثر تعثر محادثات السلام الأمريكية الإيرانية سلباً على ثقة المستثمرين في ظل ترقب قرارات مهمة من البنوك المركزية لأكبر اقتصادات العالم. واستقرت الأسهم الأوروبية ​في أسبوع حافل باجتماعات بنوك مركزية، مع ​تأثير انتكاسة أخرى في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مبعوثيه إلى باكستان، الوسيط ⁠بين الولايات المتحدة وإيران، في مطلع الأسبوع، لكن المعنويات تحسنت بعد تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن إيران اقترحت معاودة فتح ‌مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية إلى وقت لاحق.

ومع صعود أسعار النفط الذي يزيد ​من التوقعات بارتفاع التضخم، ستولي ​الأسواق اهتماماً كبيراً لاجتماعات ⁠السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع بحثاً عن أي مؤشرات ​على أن ⁠البنوك ⁠المركزية قد تتحرك لرفع أسعار الفائدة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 610.86 نقطة عند ⁠الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة نورديكس 8.3 % بعد أن أعلنت الشركة الألمانية المصنعة لتوربينات الرياح البرية عن أرباح أساسية ومبيعات فاقت ‌التوقعات. وصعدت أسهم شركة فلوريا الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات ​3.5 % بعد أن أعلنت الشركة عن بيع قسمها المعني بتجهيزات السيارات الداخلية إلى أبولو فاندس مقابل 1.82 مليار يورو (2.13 مليار دولار).