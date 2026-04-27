"الإمارات الإسلامي" يطلق حلولاً رقمية للاستثمار في المعادن الثمينة

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن ((الإمارات الإسلامي))، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات، الاثنين عن إطلاق حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للاستثمار في الذهب والفضة، وقد تم دمجه بسلاسة ضمن تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

ويعد هذا المنتج الأول من نوعه من مصرف إسلامي في دولة الإمارات، إذ يتيح للمتعاملين شراء وبيع سبائك الذهب والفضة المعتمدة ضمن بيئة آمنة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية والحفاظ على قيمتها.

ويمكن للمتعاملين إدارة استثماراتهم في المعادن الثمينة عبر هواتفهم الذكية من خلال منصة ((الثروات)) الموجودة ضمن التطبيق، في خطوة تعكس التزام ((الإمارات الإسلامي)) بتبني أحدث الحلول التقنية لتقديم تجربة مصرفية متقدمة للمتعاملين، مما يسهل الوصول إلى خدمات إدارة الثروات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ويجعلها أقرب إلى الجميع أكثر من أي وقتٍ مضى.

ويتيح الحل الجديد للمستثمرين بدء استثماراتهم بالحد الأدنى للاستثمار، مع الاستفادة من القيمة الحقيقية للذهب والفضة كأدوات تحوط تقليدية ضد التضخم. كما يوفر الحل خيارات استبدال متعددة، تشمل الاستبدال النقدي الجزئي أو الكامل، أو استلام السبائك، بما يمنح المتعاملين مرونة عالية في إدارة استثماراتهم وبيع سبائكهم في أي وقت، بغض النظر عن تقلبات السوق.

إضافة إلى ذلك، يلتزم ((الإمارات الإسلامي)) بتوفير أعلى معايير الجودة والأمان في استثمارات المعادن الثمينة؛ إذ تتوافق سبائك الذهب مع معايير جمعية سوق لندن للسبائك ومعايير دبي للتسليم الجيد، وتتوفر من علامات تجارية موثوقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبامب وفالكامبي. كما تتوافق سبائك الفضة مع معيار الإمارات للتسليم الجيد، وتتوفر من جهات متعددة موثوقة، تشمل بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج معيار الإمارات لتسليم الجيد ((UAE Good Delivery)). ويتم حفظ جميع المعادن الثمينة في خزائن تتمتع بمستوى عالٍ من الأمان.

الاستثمار الرقمي

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في ((الإمارات الإسلامي)): ((نفخر بكوننا أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات يطلق خدمة الاستثمار الرقمي في الذهب والفضة من خلال تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. ويجسد إطلاق هذا الحل التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار الرقمي في مجال إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال توفير منصة استثمارية تتسم بالموثوقية والشفافية، وتسهم في تعزيز القيمة المقدمة لمتعاملينا. كما يعكس الإنجاز مكانتنا الريادية في السوق، ويؤكد حرصنا على توفير حلول مالية متقدمة وسهلة الاستخدام تواكب التطورات المتغيرة في القطاع المالي، وتدعم مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية)).

وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في ((الإمارات الإسلامي)): ((يُعد هذا العرض الرقمي الجديد للذهب والفضة استجابة مباشرة لهدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تمكين متعاملينا من الأفراد وتعميق علاقاتنا معهم. ويمكن لمتعاملينا الآن الاستفادة بسهولة من تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للاستثمار في المعادن الثمينة المادية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل بشأن مستقبلهم المالي)).

طريقة ميسّرة

وقال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في ((الإمارات الإسلامي)): ((يُعد الذهب والفضة وسيلتين للتحوّط ضد التضخم ويساعدان في الحفاظ على قيمة الاستثمار. وباعتباره أول حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات للاستثمار في المعادن الثمينة، يوفر حلنا الرقمي طريقة ميسّرة ومرنة تُمكن الأفراد من إدارة ثرواتهم وتنميتها بثقة، بما يتماشى تماماً مع احتياجاتهم المتغيرة)).

ويعكس إطلاق هذا الحل الرقمي للاستثمار في الذهب والفضة التزام ((الإمارات الإسلامي)) المستمر بتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي تطلعات قاعدة متعامليه المتنامية، مع الحفاظ على الامتثال الكامل لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.