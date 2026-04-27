نيكاي يحلق متجاوزاً 60 ألف نقطة لأول مرة بدعم نتائج الشركات

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات الاثنين، وأغلق المؤشر نيكاي الياباني متجاوزاً 60 ألف ​نقطة لأول مرة، إذ طغى التفاؤل بشأن النتائج المالية ​لأعمال الشركات على المخاوف بشأن الأزمة في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر نيكاي 1.38 % ليختتم الجلسة عند مستوى غير مسبوق بلغ 60537.36 نقطة. وزاد أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 % إلى 3735.28 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند ⁠مستويات ارتفاع غير مسبوقة يوم الجمعة بعد أن أعلنت شركة إنتل عن تخطي توقعات الأرباح، مدعومة بالطلب المتزايد في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهما شركتي كاينس المتخصصة في توفير أنظمة التصنيع الآلية بالمصانع وفانوك لتصنيع روبوتات المصانع لأقصى حد مسموح في التداول اليومي بنحو 16 % وقادا بذلك المكاسب على المؤشر ‌نيكاي بعد أن أعلنت الشركتان بعد انتهاء التداول الجمعة تسجيل أرباح أفضل من التوقعات.

وقالت ماكي ساودا محللة الأسهم في نومورا للأوراق المالية ((قادت الأسهم المرتبطة بإعلانات النتائج المالية، إضافة إلى أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه ​الموصلات، السوق نحو الارتفاع... ‌سيشهد هذا ​الأسبوع تدفقاً مستمراً لتقارير نتائج الأعمال ⁠المالية من شركات كبرى في اليابان والولايات المتحدة، لذا سيتجه اهتمام السوق بشكل طبيعي نحو هذه النتائج)).

وأضافت ((بما أن 60 ألف ​نقطة تمثل ⁠علامة فارقة نفسية، ⁠فمن المرجح أن عدداً من المستثمرين يراقبون هذا المستوى، لذا قد تظهر عمليات جني أرباح حول هذا النطاق)).

وانخفض المؤشر نيكاي بعد ⁠وقت قصير من فتح التداول، لكنه انتعش بقوة عقب تقرير نشره موقع أكسيوس وورد فيه أن إيران قدمت للولايات المتحدة مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب. ولم تعقد مفاوضات بين الجانبين في مطلع الأسبوع.

وزاد 94 سهماً على المؤشر نيكاي وهبط 130. وارتفع سهم إس. إم. سي 7.1 % لتصبح من أكبر الرابحين بعد أن ذكرت رويترز ​أن صندوق باليزر كابيتال ضخ استثماراً ((كبيراً)) في الشركة.

لكن سهم شركة روم سجل هبوطاً حاداً بلغ 9.19 % بعد أن قالت شركة دينسو كورب المصنعة لقطع غيار السيارات إنها تفكر في ​سحب عرض الاستحواذ على الشركة.