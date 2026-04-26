إجلاء ترامب من عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد إطلاق نار

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN/ أفادت وسائل إعلام أميركية بإجلاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي أقيم في فندق واشنطن هيلتون بالعاصمة واشنطن، عقب وقوع حادث إطلاق نار في محيط الفعالية.

وقال ترامب ​إن ​رجلا مسلحا بحوزته ⁠العديد ​من ​الأسلحة ويرتدي سترة واقية ​من ​الرصاص اقتحم نقطة ‌تفتيش ⁠أمنية خلال حفل عشاء ​مراسلي ​البيت ⁠الأبيض مما ​أسفر ​عن ⁠إصابة أحد أفراد ⁠إنفاذ ​القانون.

وأوضح ترامب أن قوات الأمن تمكنت من القبض على مطلق النار بسرعة، مشيدا بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون، ومؤكداً أن السيدة الأولى ونائب الرئيس وكافة أعضاء الإدارة بخير ولم يصب أي منهم بأذى. كما أشار إلى أنه سيلتزم بتوجيهات الجهات الأمنية بشأن استكمال الفعالية أو تعليقها.

وفي كلمة لاحقة من البيت الأبيض، قال ترامب إن المهاجم“شخص مريض للغاية” وقد تم اعتقاله بشكل فوري.

وأكد أن التحقيقات جارية، بما في ذلك مداهمة شقة المشتبه به في ولاية كاليفورنيا، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن المنفذ تصرف بمفرده دون دعم خارجي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تكرار محاولات الاغتيال داخل الولايات المتحدة، داعيا إلى نبذ العنف واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل الخلافات السياسية. كما لفت إلى وجود ثغرات أمنية في موقع الحفل، سيتم العمل على مراجعتها.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم توقيف المشتبه به، الذي عرفته مصادر بأنه رجل يبلغ من العمر 31 عاما من ولاية كاليفورنيا، بعد اقترابه من الطوق الأمني ومحاولته العبور حاملا سلاحا ناريا.

وأفادت بعض الروايات بأن عناصر الأمن أطلقت النار عليه أثناء محاولة اقتحام البوابة.

من جهتها، أعلنت السلطات الأميركية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، تولي التحقيق في الحادث، مع نشر فرق الأدلة الجنائية لفحص السلاح المستخدم وفوارغ الرصاص التي عُثر عليها في الموقع.

مطلق النار سيمثل أمام المحكمة الإثنين

وأعلنت المدعية العامة الفدرالية الأميركية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، سيمثل أمام المحكمة الإثنين.

وسيمثل المشتبه به الذي تبادل إطلاق النار مع عناصر جهاز الخدمة السريّة من دون أن يصاب هو، أمام قاض الإثنين. وأعلنت المدعية العامة جانين بيرو أنه سيتم توجيه اتهامات للمشتبه به باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على عنصر فدرالي باستخدام سلاح خطير.

وفي أعقاب الحادث، تقرر تأجيل حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض وإعادة جدولته خلال 30 يوما، وسط انتشار أمني مكثف في محيط الفندق، شمل مروحيات وعربات مدرعة وإغلاقاً لمحيط المكان.

يذكر أن ترامب كان قد تعرض لمحاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية عام 2024، ما يضيف بعداً أمنياً حساساً للحادث الأخير ويثير تساؤلات حول إجراءات الحماية في الفعاليات العامة.