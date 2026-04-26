إجلاء ترامب من عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد إطلاق نار

إجلاء ترامب من عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد إطلاق نار
وقال ترامب إن رجلا مسلحا بحوزته العديد من الأسلحة ويرتدي سترة واقية من الرصاص اقتحم نقطة تفتيش أمنية خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مما أسفر عن إصابة أحد أفراد إنفاذ القانون.
وأوضح ترامب أن قوات الأمن تمكنت من القبض على مطلق النار بسرعة، مشيدا بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون، ومؤكداً أن السيدة الأولى ونائب الرئيس وكافة أعضاء الإدارة بخير ولم يصب أي منهم بأذى. كما أشار إلى أنه سيلتزم بتوجيهات الجهات الأمنية بشأن استكمال الفعالية أو تعليقها.
وفي كلمة لاحقة من البيت الأبيض، قال ترامب إن المهاجم“شخص مريض للغاية” وقد تم اعتقاله بشكل فوري.
وأكد أن التحقيقات جارية، بما في ذلك مداهمة شقة المشتبه به في ولاية كاليفورنيا، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن المنفذ تصرف بمفرده دون دعم خارجي.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تكرار محاولات الاغتيال داخل الولايات المتحدة، داعيا إلى نبذ العنف واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل الخلافات السياسية. كما لفت إلى وجود ثغرات أمنية في موقع الحفل، سيتم العمل على مراجعتها.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم توقيف المشتبه به، الذي عرفته مصادر بأنه رجل يبلغ من العمر 31 عاما من ولاية كاليفورنيا، بعد اقترابه من الطوق الأمني ومحاولته العبور حاملا سلاحا ناريا.
وأفادت بعض الروايات بأن عناصر الأمن أطلقت النار عليه أثناء محاولة اقتحام البوابة.
من جهتها، أعلنت السلطات الأميركية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، تولي التحقيق في الحادث، مع نشر فرق الأدلة الجنائية لفحص السلاح المستخدم وفوارغ الرصاص التي عُثر عليها في الموقع.
مطلق النار سيمثل أمام المحكمة الإثنين
وأعلنت المدعية العامة الفدرالية الأميركية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، سيمثل أمام المحكمة الإثنين.
وسيمثل المشتبه به الذي تبادل إطلاق النار مع عناصر جهاز الخدمة السريّة من دون أن يصاب هو، أمام قاض الإثنين. وأعلنت المدعية العامة جانين بيرو أنه سيتم توجيه اتهامات للمشتبه به باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على عنصر فدرالي باستخدام سلاح خطير.
وفي أعقاب الحادث، تقرر تأجيل حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض وإعادة جدولته خلال 30 يوما، وسط انتشار أمني مكثف في محيط الفندق، شمل مروحيات وعربات مدرعة وإغلاقاً لمحيط المكان.
يذكر أن ترامب كان قد تعرض لمحاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية عام 2024، ما يضيف بعداً أمنياً حساساً للحادث الأخير ويثير تساؤلات حول إجراءات الحماية في الفعاليات العامة.
