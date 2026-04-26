عراقجي يعود إلى باكستان وواشنطن تشدد الحصار البحري على إيران

MENAFN - Palestine News Network ) طهران /PNN- تتواصل التحركات الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط على وقع التصعيد المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل مشهد معقد يجمع بين محاولات احتواء التوتر وتعثر مسار المفاوضات.

وتبرز في هذا السياق مؤشرات متباينة تعكس صعوبة التوصل إلى تفاهمات سريعة، رغم استمرار الاتصالات عبر وسطاء إقليميين.

في هذا الإطار، تكثف إيران حراكها الدبلوماسي، حيث يعتزم وزير خارجيتها عباس عراقجي التوجه مجددا إلى إسلام آباد، قبل زيارة مرتقبة إلى موسكو، وذلك عقب جولة شملت مسقط.

ويأتي هذا التحرك في وقت عاد فيه جزء من الوفد الإيراني إلى طهران لإجراء مشاورات، على أن يلتحق لاحقا بالوزير لاستكمال اللقاءات، في مسعى لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض.

ميدانيا، وفي اليوم الـ19 من الهدنة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية مواصلة تنفيذ إجراءات الحصار والعقوبات، مشيرة إلى تحويل مسار عشرات السفن المرتبطة بإيران منذ بدء هذه العمليات.

كما أكدت اعتراض سفينة في بحر العرب يشتبه بارتباطها بما يعرف بـ"أسطول الظل"، ضمن شبكة تخضع للعقوبات الأميركية.

في المقابل، تعكس الخطوة الأميركية بإلغاء زيارة مبعوثين إلى باكستان حجم التعقيدات التي تعترض المسار التفاوضي، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء زيارة كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، مبررا ذلك بإهدار الوقت وعدم إحراز تقدم ملموس في المباحثات الجارية.

وعلى الصعيد العسكري والسياسي، يتزامن هذا الحراك مع تصعيد في الخطاب الإيراني، إذ حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم جديد سيقابل برد“يفوق التوقعات”، مؤكدا استمرار استراتيجية الردع. كما استحضر في بيانه تجارب سابقة، من بينها عملية مخلب النسر، للتأكيد على قدرة إيران على مواجهة الضغوط العسكرية.