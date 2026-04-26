تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وسط تحذيرات من انهيار التفاهمات

MENAFN - Palestine News Network ) جنوب لبنان /PNN / وكالات - صعد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان عبر سلسلة غارات مكثفة، وذلك بعد توجيهات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشن هجمات“بقوة” على أهداف تابعة لـحزب الله، ما يضع الهدنة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام اختبار حقيقي.

وفي سياق متصل، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان جنوب لبنان، دعاهم فيها إلى عدم التحرك جنوب عدد من القرى، محذراً من الاقتراب من مناطق حيوية مثل نهر الليطاني وأودية الجنوب، في خطوة تعكس توترا ميدانيا متصاعدا.

ميدانيا، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات خلال يوم واحد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما رد حزب الله بهجمات مضادة، شملت استخدام طائرات مسيرة واستهداف آليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وامتدت الغارات لتطال عددا من البلدات الجنوبية، بينها حداثا وزبقين وخربة سلم والسلطانية، بالتوازي مع قصف مدفعي على مناطق حدودية، خاصة بلدة الخيام التي تشهد عمليات تفجير وتدمير واسعة، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

في المقابل، حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من احتمال انهيار التفاهمات القائمة، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل وضغط أميركي على لبنان قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع، في ظل تعقيد المشهد الميداني وتصاعد وتيرة المواجهة.