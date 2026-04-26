الشعب الفلسطيني ينحاز لخيار الديمقراطية: أكثر من نصف مليون ناخب وناخبة في الانتخابات المحلية 2026

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / مارس أكثر من نصف مليون ناخبة وناخب في الضفة الغربية، اليوم السبت، حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية، رغم مختلف التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من ممارسات الاحتلال وهجمات المستعمرين وقرصنة أموال المقاصة.

وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات المحلية 512,510 ناخبة وناخبا، بنسبة مشاركة بلغت 53.44% في الضفة الغربية، وهي نسبة قريبة من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية السابقة عام 2021، وفقا للناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، ما يعكس انحياز شعبنا لخيار الديمقراطية وعدم تجاوبه مع الدعوات التي خرجت لمقاطعة المشاركة في الانتخابات.

وقال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، عمر رحّال للوكالة الرسمية وفا إن تقارب نسبة المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية 2026 مع سابقتها تعني أن الشعب الفلسطيني ينحاز للديمقراطية، ولممارسة حقه الدستوري والقانوني في المشاركة في الانتخابات.

وأضاف أن نسبة المشاركة تؤكد أن شعبنا لديه من الوعي والإرادة ما يمكّنه من ممارسة حقه الدستوري والقانوني، ما يدلل أن الشعب الفلسطيني شعب حي ولديه القدرة على تنظيم نفسه بنفسه بعيدا عن الاحتلال والوصاية والاستحواذ، وأنه شعب توّاق للحرية وللعمل الديمقراطي، وأنه كسائر شعوب العالم لديه التطلعات للانعتاق من الاحتلال وممارسة حقه كباقي الشعوب.

وتابع أن الانتخابات ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، ولكن هذه الانتخابات تأتي في ظل اعتداءات المستعمرين والاحتلال واستباحة الأراضي الفلسطينية وسرقتها وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، إلى جانب سرقة الأموال من قبل الاحتلال والسطو عليها، ومع ذلك الشعب الفلسطيني قال كلمته اليوم في الانتخابات المحلية.

وأشار إلى أن الانتخابات البلدية ليست خدماتية فقط، بل إنها إلى جانب ذلك لها دور في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في أرضهم، إضافة إلى البعد التنموي المرتبط بالاستثمارات وخلق فرص العمل للمواطنين من خلال وجود الاستثمارات في مختلف المدن والبلدات والقرى.

وأكد أن الانتخابات المحلية تمثل رسالة للمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني قادر ولديه إرادة ويستطيع أن يحكم نفسه بنفسه وتوّاق لحق تقرير المصير، وأنه بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي من أجل تمكينه من حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في ظل وقوف الاحتلال عائقا حقيقيا يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الأساسية وفي مقدمتها الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت انتهاء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية 2026 في الضفة الغربية، حيث أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 7 مساءً، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل مراكز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم بعد الموعد المحدد.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن عملية الاقتراع سارت بهدوء وانتظام، دون تسجيل أي خروقات مؤثرة، موضحا أن طواقم اللجنة باشرت عملية فرز الأصوات داخل محطات الاقتراع بحضور وكلاء القوائم والمرشحين والمراقبين والصحفيين، حيث يجرى في نهاية هذه العملية نشر عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة في كل محطة، ومن ثم تجميع النتائج وتدقيق محاضر الفرز واعتماد النتائج في المقر العام في مدينة البيرة بشكل مركزي، تمهيداً لإعلانها في مؤتمر صحفي ظهر يوم غدٍ الأحد، في المركز الإعلامي في مدينة البيرة.