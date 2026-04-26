الشعب الفلسطيني ينحاز لخيار الديمقراطية: أكثر من نصف مليون ناخب وناخبة في الانتخابات المحلية 2026

الشعب الفلسطيني ينحاز لخيار الديمقراطية: أكثر من نصف مليون ناخب وناخبة في الانتخابات المحلية 2026
وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات المحلية 512,510 ناخبة وناخبا، بنسبة مشاركة بلغت 53.44% في الضفة الغربية، وهي نسبة قريبة من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية السابقة عام 2021، وفقا للناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، ما يعكس انحياز شعبنا لخيار الديمقراطية وعدم تجاوبه مع الدعوات التي خرجت لمقاطعة المشاركة في الانتخابات.
وقال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، عمر رحّال للوكالة الرسمية وفا إن تقارب نسبة المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية 2026 مع سابقتها تعني أن الشعب الفلسطيني ينحاز للديمقراطية، ولممارسة حقه الدستوري والقانوني في المشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن نسبة المشاركة تؤكد أن شعبنا لديه من الوعي والإرادة ما يمكّنه من ممارسة حقه الدستوري والقانوني، ما يدلل أن الشعب الفلسطيني شعب حي ولديه القدرة على تنظيم نفسه بنفسه بعيدا عن الاحتلال والوصاية والاستحواذ، وأنه شعب توّاق للحرية وللعمل الديمقراطي، وأنه كسائر شعوب العالم لديه التطلعات للانعتاق من الاحتلال وممارسة حقه كباقي الشعوب.
وتابع أن الانتخابات ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، ولكن هذه الانتخابات تأتي في ظل اعتداءات المستعمرين والاحتلال واستباحة الأراضي الفلسطينية وسرقتها وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، إلى جانب سرقة الأموال من قبل الاحتلال والسطو عليها، ومع ذلك الشعب الفلسطيني قال كلمته اليوم في الانتخابات المحلية.
وأشار إلى أن الانتخابات البلدية ليست خدماتية فقط، بل إنها إلى جانب ذلك لها دور في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في أرضهم، إضافة إلى البعد التنموي المرتبط بالاستثمارات وخلق فرص العمل للمواطنين من خلال وجود الاستثمارات في مختلف المدن والبلدات والقرى.
وأكد أن الانتخابات المحلية تمثل رسالة للمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني قادر ولديه إرادة ويستطيع أن يحكم نفسه بنفسه وتوّاق لحق تقرير المصير، وأنه بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي من أجل تمكينه من حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في ظل وقوف الاحتلال عائقا حقيقيا يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الأساسية وفي مقدمتها الانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت انتهاء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية 2026 في الضفة الغربية، حيث أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 7 مساءً، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل مراكز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم بعد الموعد المحدد.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن عملية الاقتراع سارت بهدوء وانتظام، دون تسجيل أي خروقات مؤثرة، موضحا أن طواقم اللجنة باشرت عملية فرز الأصوات داخل محطات الاقتراع بحضور وكلاء القوائم والمرشحين والمراقبين والصحفيين، حيث يجرى في نهاية هذه العملية نشر عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة في كل محطة، ومن ثم تجميع النتائج وتدقيق محاضر الفرز واعتماد النتائج في المقر العام في مدينة البيرة بشكل مركزي، تمهيداً لإعلانها في مؤتمر صحفي ظهر يوم غدٍ الأحد، في المركز الإعلامي في مدينة البيرة.
