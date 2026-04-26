بسبب الأزمة المالية: الأونروا تقلّص دوام مدارسها بالضفة إلى 4 أيام أسبوعيا

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN/أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، عن تقليص دوام مدارسها في إقليم الضفة الغربية إلى أربعة أيام أسبوعيا بدلا من خمسة، وحتى نهاية العام الدراسي 2025–2026، وذلك ضمن إجراءات التقشف التي أقرتها مع بداية العام الجاري، وتشمل أقاليمها الخمسة، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تشمل أقاليمها الخمسة، وتهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين.

وأضافت أنها قررت أيضا خفض دوام موظفيها بنسبة 20%، بما يشمل القطاع التعليمي، وبما يضمن الحد الأدنى من استمرارية العملية التعليمية.

وأكدت "الأونروا" أن هذه الإجراءات مؤقتة ومحددة بسقف زمني حتى نهاية العام الجاري، مشددة على مواصلة جهودها لتفادي أي انقطاع في خدماتها الحيوية.