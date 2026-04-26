الطقس: أجواء حارة ومغبرة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غدا

الطقس: أجواء حارة ومغبرة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غدا
وحذرت الدائرة المواطنين اليوم الأحد من خطر تركيز الغبار في الجو.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية لطيفًا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويوم غد الاثنين تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياًنًا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.
ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
