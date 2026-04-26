الطقس: أجواء حارة ومغبرة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غدا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد غائماً جزئياً إلى صافٍ، جافاً ومغبراً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، بينما يكون حاراً في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين اليوم الأحد من خطر تركيز الغبار في الجو.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية لطيفًا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياًنًا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.