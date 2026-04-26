إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرام

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرام
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، ويجري نقله إلى المستشفى.
