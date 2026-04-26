إصابة شقيقين برصاص الاحتلال خلال اقتحام دوما جنوب نابلس

إصابة شقيقين برصاص الاحتلال خلال اقتحام دوما جنوب نابلس
وأفادت مصادر في جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (27 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وشابة (28 عاما) بشظايا رصاص في الوجه، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الإصابتين وقعتا عقب اقتحام قوات الاحتلال منزل والدهما باسم دوابشة في القرية، حيث أطلقت الرصاص الحي داخله، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد عائلته، إضافة إلى إلحاق أضرار وتخريب في محتويات المنزل.
