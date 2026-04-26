إصابة شقيقين برصاص الاحتلال خلال اقتحام دوما جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /PNN- أصيب شقيقان، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دوما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر في جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (27 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وشابة (28 عاما) بشظايا رصاص في الوجه، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الإصابتين وقعتا عقب اقتحام قوات الاحتلال منزل والدهما باسم دوابشة في القرية، حيث أطلقت الرصاص الحي داخله، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد عائلته، إضافة إلى إلحاق أضرار وتخريب في محتويات المنزل.