إصابات واعتقالات خلال حملة اقتحامات بالضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات /PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، إلى جانب وقوع إصابات خلال مواجهات اندلعت في عدة مواقع، وسط عمليات تفتيش لمنازل السكان وتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي قلقيلية، نفذت القوات حملة اعتقالات في بلدة عزون شرق المدينة، كما حوّلت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية للتحقيق مع السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية ونادي الأسير الفلسطيني، الذي أكد اعتقال عدد من الشبان.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات، بينها بيت أمر ودورا، حيث جرت عمليات تفتيش واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها، إضافة إلى اعتقال عدد من الشبان والأسرى المحررين.

كما شملت الاقتحامات مراكز اقتراع في الضفة الغربية مرتبطة بالانتخابات المحلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن ستة فلسطينيين جراء الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات في سلوان ومخيم شعفاط، استخدمت خلالها القوات الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فيما رد الشبان بإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات باتجاه البؤر الاستيطانية.

وفي بلدة مخماس شمال القدس، ساد التوتر بعد إغلاق مداخل البلدة ووقوع احتكاكات مع الأهالي، بالتزامن مع تواجد مستوطنين في المنطقة.

كما أُصيب شاب بالرصاص الحي في بلدة الرام شمال القدس، وتم نقله إلى المستشفى، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أوضحت أن الإصابة كانت في الفخذ قرب جدار الفصل.

وفي نابلس، أصيب فلسطينيون خلال اقتحام قرية دوما، كما اعتقلت قوات الاحتلال فتاة عقب مداهمة منزلها في شارع سفيان، إضافة إلى تخريب صور الشهداء خلال اقتحام مخيم عسكر القديم.

وامتدت الاقتحامات إلى أطراف مخيم جنين وبلدة يعبد، بينما اقتحمت قوة خاصة حي رفيديا في نابلس واعتقلت شابين وسط إطلاق نار كثيف، في إطار تصعيد متواصل في مختلف مناطق الضفة الغربية.