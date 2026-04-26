إصابات واعتقالات خلال حملة اقتحامات بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال حملة اقتحامات بالضفة والقدس
وفي قلقيلية، نفذت القوات حملة اعتقالات في بلدة عزون شرق المدينة، كما حوّلت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية للتحقيق مع السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية ونادي الأسير الفلسطيني، الذي أكد اعتقال عدد من الشبان.
وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات، بينها بيت أمر ودورا، حيث جرت عمليات تفتيش واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها، إضافة إلى اعتقال عدد من الشبان والأسرى المحررين.
كما شملت الاقتحامات مراكز اقتراع في الضفة الغربية مرتبطة بالانتخابات المحلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن ستة فلسطينيين جراء الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل.
وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات في سلوان ومخيم شعفاط، استخدمت خلالها القوات الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فيما رد الشبان بإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات باتجاه البؤر الاستيطانية.
وفي بلدة مخماس شمال القدس، ساد التوتر بعد إغلاق مداخل البلدة ووقوع احتكاكات مع الأهالي، بالتزامن مع تواجد مستوطنين في المنطقة.
كما أُصيب شاب بالرصاص الحي في بلدة الرام شمال القدس، وتم نقله إلى المستشفى، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أوضحت أن الإصابة كانت في الفخذ قرب جدار الفصل.
وفي نابلس، أصيب فلسطينيون خلال اقتحام قرية دوما، كما اعتقلت قوات الاحتلال فتاة عقب مداهمة منزلها في شارع سفيان، إضافة إلى تخريب صور الشهداء خلال اقتحام مخيم عسكر القديم.
وامتدت الاقتحامات إلى أطراف مخيم جنين وبلدة يعبد، بينما اقتحمت قوة خاصة حي رفيديا في نابلس واعتقلت شابين وسط إطلاق نار كثيف، في إطار تصعيد متواصل في مختلف مناطق الضفة الغربية.
