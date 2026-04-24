من هو أمجد اليوسف المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بدمشق؟

خبرني - القت الأجهزة الأمني السورية اليوم الجمعة على المجرم أمجد يوسف أبرز المتهمني بتنفيذ مجزرة التضامن في العاصمة السورية دمشق قبل حوالي 13 عاما.

وبرز السؤال حول هوية وشخصية وتاريخ أمجد يوسف، والسطور التالية تلخص سيرته:

-مساعد أول في الفرع 227 (فرع المنطقة) التابع لشعبة المخابرات العسكرية، وأحد أبرز المنفّذين المباشرين لمجزرة حي التضامن بدمشق في الـ16من نيسان 2013، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء.

-ألقت وزارة الداخلية القبض عليه خلال عملية أمنية محكمة نُفذت في سهل الغاب بريف حماة، بعد عمليات رصد وتتبع استمرت عدة أيام.

- كان الأمن الداخلي قبض العام الماضي على عدد من المتورطين في المجزرة، واعترفوا بارتكاب مجازر عدة في الحي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 رجل وامرأة، إضافة إلى جرائم سلب ونهب للمنازل والممتلكات.

-كانت صحيفة الغارديان أول وسيلة إعلام دولية كبرى تكشف هوية أمجد يوسف بشكل موثّق وعلني، ضمن تحقيقها المنشور في نيسان 2022 حول مجزرة التضامن.

-اعتمد التحقيق على فيديوهات مُسرّبة تعود إلى الـ 16 من نيسان 2013، يظهر فيها يوسف وعناصر من النظام البائد بلباس عسكري، وهم يأمرون مدنيين معصوبي الأعين ومكبّلي الأيدي بالركض قبل إطلاق النار عليهم وإسقاطهم في حفرة مليئة بالجثث.

-وثّق الفيديو إعدام 41 رجلاً قبل أن تُحرق الجثث، وشكّل دليلاً على عمليات الإعدام الجماعي التي ارتُكبت في الحي.

-كان يوسف مسؤولاً عن الحي، وارتكب فيه العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين.

-أهالي الحي وثّقوا أسماء 288 شهيداً في المجزرة التي تشكل واحدة من سلسلة مجازر تكشفها المقابر الجماعية في التضامن.

-شكّل الفيديو والتحقيق الدولي دليلاً إضافياً على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام البائد بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.