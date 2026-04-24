تأجيل اجتماع عمومية الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

عمان 24 نيسان (بترا)- أعلن نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، الجمعة، تأجيل الاجتماع العادي للهيئة العامة للنقابة إلى يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من أيار 2026، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح المومني أن قرار التأجيل جاء استنادًا إلى أحكام المادة (26) من قانون النقابة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في الموعد ذاته والمكان نفسه، بمن حضر، لبحث ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ويتضمن جدول الأعمال عددًا من القضايا التنظيمية والمهنية، أبرزها: مناقشة التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية، وإقرار موازنة السنة الجديدة، إلى جانب بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الإسكان، إضافة إلى اقتراح إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن المادة (22) من قانون النقابة تنص على أن "تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة وأي التزامات مالية مترتبة عليهم، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

