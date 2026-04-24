شركة العربية أبوظبي تطلق رحلات مباشرة إلى عمان

شركة العربية أبوظبي تطلق رحلات مباشرة إلى عمان
عمان 24 نيسان (بترا)- أعلنت شركة "العربية أبوظبي" عن إطلاق رحلاتها المباشرة من أبوظبي الإماراتية إلى عمان، اعتباراً من بداية الشهر المقبل، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن الخدمة الجديدة ستنطلق بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار مدينة عمان، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وسلسة بين المدينتين، ليكون بذلك ثاني مطار في الأردن تخدمه "العربية أبوظبي" إلى جانب عملياتها الحالية إلى مطار الملكة علياء الدولي و قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرنا توسيع حضورنا في الأردن مع إطلاق خدمتنا الجديدة إلى مطار مدينة عمان. وتعكس هذه الإضافة التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي وتوفير المزيد من الخيارات والراحة لعملائنا عند السفر بين دولة الإمارات والأردن".
وأضاف العلي: "نهدف من خلال خدمة مطارين في العاصمة الأردنية إلى دعم حركة السفر والسياحة والتجارة بين البلدين".
وأشار البيان إلى أن إضافة المطار الجديد أسهم في توسعة عمليات الشركة في الأردن، حيث باتت تُسيّر رحلات يومية إلى مطار الملكة علياء الدولي، إلى جانب ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار مدينة عمان، ليصل إجمالي الرحلات إلى عشر رحلات أسبوعياً، مما يوفر مزيداً من المرونة والراحة للمسافرين".
--(بترا) ن ش/م د/أس
