شركة العربية أبوظبي تطلق رحلات مباشرة إلى عمان

عمان 24 نيسان (بترا)- أعلنت شركة "العربية أبوظبي" عن إطلاق رحلاتها المباشرة من أبوظبي الإماراتية إلى عمان، اعتباراً من بداية الشهر المقبل، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن الخدمة الجديدة ستنطلق بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار مدينة عمان، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وسلسة بين المدينتين، ليكون بذلك ثاني مطار في الأردن تخدمه "العربية أبوظبي" إلى جانب عملياتها الحالية إلى مطار الملكة علياء الدولي و قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرنا توسيع حضورنا في الأردن مع إطلاق خدمتنا الجديدة إلى مطار مدينة عمان. وتعكس هذه الإضافة التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي وتوفير المزيد من الخيارات والراحة لعملائنا عند السفر بين دولة الإمارات والأردن".

وأضاف العلي: "نهدف من خلال خدمة مطارين في العاصمة الأردنية إلى دعم حركة السفر والسياحة والتجارة بين البلدين".

وأشار البيان إلى أن إضافة المطار الجديد أسهم في توسعة عمليات الشركة في الأردن، حيث باتت تُسيّر رحلات يومية إلى مطار الملكة علياء الدولي، إلى جانب ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار مدينة عمان، ليصل إجمالي الرحلات إلى عشر رحلات أسبوعياً، مما يوفر مزيداً من المرونة والراحة للمسافرين".

