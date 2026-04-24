العقبة تحتضن الطيور المهاجرة ومرصدها يعزز حضور السياحة البيئية

العقبة 24 نيسان (بترا)- دينا محادين- تتنفس مدينة العقبة، من رئتين إحداهما زرقاء تمتد في أعماق خليجها الصافي، والأخرى ذهبية صفراء تنبض بين أحضان البادية الرحبة وبين زرقة البحر ودفء الصحراء يتشكل مشهد بيئي فريد، يتوسطه مرصد طيور العقبة كحارس يقظ، يراقب بصمت عبور آلاف الطيور المهاجرة التي اختارت هذا الممر الطبيعي محطة في رحلاتها الطويلة بين القارات.

وفي هذا اللقاء بين البحر والصحراء والسماء، يكتسب مفهوم السياحة البيئية معناه الأعمق؛ حيث تتناغم الطبيعة مع الجهود الإنسانية لصونها لتتحول مراقبة الطيور واستكشاف التنوع الحيوي إلى تجربة معرفية وسياحية نوعية تثري الزائر وتؤكد مكانة العقبة كوجهة سياحية بيئية متفردة.

وفي هذا السياق، أكد مفوض الشؤون السياحية والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت حسان النابلسي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مرصد طيور العقبة يشكل نموذجا رائدا للسياحة البيئية المستدامة في الأردن والمنطقة، ويسهم بشكل فاعل في تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة متقدمة لسياحة مراقبة الطيور على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح النابلسي أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تواصل العمل على تطوير المرصد والترويج له دوليا، بما يعزز حضوره ضمن مسارات السياحة البيئية العالمية ويجعله نقطة جذب رئيسية لمحبي مراقبة الطيور والمهتمين بالتنوع الحيوي.

وأشار إلى أن الجهود المشتركة أثمرت عن إنجازات نوعية، من أبرزها فوز مرصد طيور العقبة ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية مستدامة في العالم خلال مشاركته في أحد المعارض السياحية العالمية في برلين – ألمانيا، إلى جانب حصوله على المركز الثاني عالميًا كوجهة خضراء مستدامة ضمن فئة البيئة والمناخ، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس التزام العقبة بتعزيز مفاهيم الاستدامة في القطاع السياحي.

وبين النابلسي أن قصة نجاح مرصد طيور العقبة أسهمت أيضًا في حصول مدينة العقبة على شهادة (Green Destinations) للوجهات الخضراء العالمية عام 2023، وهو إنجاز يعكس توجه المدينة نحو تبني ممارسات سياحية مسؤولة وصديقة للبيئة.

وفيما يتعلق بتطوير المرصد، أوضح النابلسي أنه تم التعاون والعمل المشترك مع إدارة المرصد في عدد من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تحسين تجربة الزائر وتعزيز القيمة السياحية للموقع، حيث يجري العمل على تطوير البنية الإرشادية داخل المرصد من خلال تركيب نحو 40 لوحة تعريفية وإرشادية توزّع في مواقع مدروسة، بما يتيح للزوار الحصول على معلومات مبسطة وشاملة حول الطيور والبيئة الطبيعية للمرصد دون الحاجة إلى مرافق أو دليل سياحي.

وأضاف أن محور التسويق السياحي يحظى باهتمام خاص، إذ جرى العمل على الترويج للمرصد كمنتج سياحي بيئي متخصص في المؤتمرات والمعارض الدولية المرتبطة بسياحة مراقبة الطيور، إلى جانب التعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية في المشاركة في معارض عالمية متخصصة، ما أسهم في فتح قنوات تواصل مع عدد من مكاتب السياحة العالمية المعنية بهذا النمط من السياحة.

كما أشار إلى التعاون في إعداد وطباعة دليل خاص بطيور الأردن والعقبة وإنتاج مواد دعائية متخصصة، بما يسهم في التعريف بالتنوع الحيوي الذي تتميز به المنطقة وتعزيز حضور المرصد ضمن خارطة السياحة البيئية العالمية.

وبيّن النابلسي أن العمل جارٍ أيضًا على تنظيم وإقامة فعاليات سياحية وبيئية داخل المرصد، بهدف تنشيط الحركة السياحية وربط الموقع بالمناسبات البيئية العالمية، من بينها الاحتفال بـ اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يُقام في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول، إلى جانب استقطاب رحلات تعريفية لمراقبي الطيور الدوليين ومكاتب السياحة المتخصصة.

وأكد أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنظر إلى السياحة البيئية باعتبارها أحد محركات النمو المستدام في المدينة، وتسعى إلى توسيع نطاقها بالاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها العقبة، مشيرًا إلى أن سياحة مراقبة الطيور تُعد من أسرع أنماط السياحة البيئية نموًا عالميًا، ما يجعل مرصد طيور العقبة منصة واعدة لتعزيز حضور الأردن على خريطة السياحة البيئية الدولية خلال السنوات المقبلة.

من جهته أكد مدير مرصد طيور العقبة وأخصائي تغير المناخ في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المهندس فراس الرحاحلة لوكالة (بترا)، أن المرصد يمثل قيمة نوعية مضافة لقطاع السياحة البيئية في الأردن، مستنداً إلى الموقع الجغرافي الفريد للمملكة على ثاني أهم مسار عالمي لهجرة الطيور، حيث تعبر ملايين الطيور أجواء المنطقة سنوياً.

وأوضح أن المرصد يشكّل محطة استراحة رئيسية لهذه الطيور خلال رحلات هجرتها الطويلة، ما يتيح لها استعادة طاقتها ومواصلة مسارها الطبيعي، وفي الوقت ذاته يمنح الزائر تجربة فريدة لمشاهدة هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.

وأشار الرحاحلة إلى أن هذا الموقع الاستراتيجي جعل من مرصد طيور العقبة وجهة بارزة لمرتادي سياحة مراقبة الطيور من داخل المملكة وخارجها، مبيناً أنه تم تسجيل نحو 265 نوعاً من الطيور المهاجرة والمقيمة في المنطقة، مع إمكانية مشاهدة ما يقارب 70 نوعاً مختلفاً خلال زيارة واحدة تمتد لبضع ساعات في ذروة مواسم الهجرة، وهو ما يعكس ثراءً بيولوجياً يضع المرصد ضمن أبرز المواقع المتخصصة في سياحة مراقبة الطيور على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن الجهود المشتركة التي تقودها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة مياه العقبة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أسهمت في تعزيز البيئات الحيوية لاستراحة الطيور داخل المرصد، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة، مشيراً إلى أن مرصد طيور العقبة يعد من أبرز النماذج في التكيف مع تحديات شح المياه وتداعيات التغير المناخي في الأردن عبر الحفاظ على استدامة البيئات الرطبة الاصطناعية وتوظيفها لدعم السياحة البيئية.

وأكد الرحاحلة أن إدارة مرصد طيور العقبة ماضية في العمل على تطوير السياحة البيئية، وبخاصة سياحة مراقبة الطيور في العقبة والأردن، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وترسيخ مكانة العقبة والأردن كوجهة إقليمية وعالمية متميزة في مجال السياحة البيئية.

