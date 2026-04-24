بنك إنجلترا المركزي: أسواق الأسهم العالمية قد تتجه إلى الهبوط

2026-04-24 06:03:19
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 24 نيسان (بترا)- حذّر نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، سارة بريدن، من أن أسواق الأسهم العالمية قد تشهد تراجعاً في الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس حجم المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.

وفي تصريحات لهيئة (بي بي سي) البريطانية، قالت بريدن إن الأسواق تبدو مرتفعة بشكل غير مبرر رغم وجود مخاطر كبيرة، مضيفة "هناك الكثير من المخاطر في الخارج، ومع ذلك نرى أسعار الأصول عند مستويات قياسية. نتوقع حدوث تصحيح في مرحلة ما".

وأوضحت بريدن، التي تشغل أيضاً منصب رئيسة الاستقرار المالي في البنك، أنها لا تستطيع تحديد توقيت أو حجم التراجع المتوقع، لكنها حذّرت من تجاهل الأسواق لعدة عوامل خطرة. وأضافت أن أكثر ما يثير قلقها هو احتمال تزامن عدة أزمات، مثل صدمة اقتصادية كبرى، وفقدان الثقة في الائتمان الخاص، وإعادة تقييم الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن هبوطاً حاداً في الأسواق قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى تراجع ثروات الأفراد، مما يدفعهم إلى تقليص الإنفاق، كما قد يحدّ من قدرة الشركات على جمع التمويل، وبالتالي تأجيل الاستثمارات وتقليل التوظيف.

