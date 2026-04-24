بنك إنجلترا المركزي: أسواق الأسهم العالمية قد تتجه إلى الهبوط

بنك إنجلترا المركزي: أسواق الأسهم العالمية قد تتجه إلى الهبوط
لندن 24 نيسان (بترا)- حذّر نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، سارة بريدن، من أن أسواق الأسهم العالمية قد تشهد تراجعاً في الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس حجم المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وفي تصريحات لهيئة (بي بي سي) البريطانية، قالت بريدن إن الأسواق تبدو مرتفعة بشكل غير مبرر رغم وجود مخاطر كبيرة، مضيفة "هناك الكثير من المخاطر في الخارج، ومع ذلك نرى أسعار الأصول عند مستويات قياسية. نتوقع حدوث تصحيح في مرحلة ما".
وأوضحت بريدن، التي تشغل أيضاً منصب رئيسة الاستقرار المالي في البنك، أنها لا تستطيع تحديد توقيت أو حجم التراجع المتوقع، لكنها حذّرت من تجاهل الأسواق لعدة عوامل خطرة. وأضافت أن أكثر ما يثير قلقها هو احتمال تزامن عدة أزمات، مثل صدمة اقتصادية كبرى، وفقدان الثقة في الائتمان الخاص، وإعادة تقييم الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن هبوطاً حاداً في الأسواق قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى تراجع ثروات الأفراد، مما يدفعهم إلى تقليص الإنفاق، كما قد يحدّ من قدرة الشركات على جمع التمويل، وبالتالي تأجيل الاستثمارات وتقليل التوظيف.
