الكويت تؤكد تمسكها الثابت بميثاق الأمم المتحدة والتعاون متعدد الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين

أكدت الكويت تمسكها الثابت بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وإيمانها بالدور الحيوي للتعاون متعدد الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متصاعدة وتوترات متزايدة.

وجددت الكويت في بيان لوزارة الخارجية بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والديبلوماسية من أجل السلام دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تفعيل أدوات الديبلوماسية الوقائية وتعزيز الحوار والتفاهم ومعالجة الأزمات من خلال مقاربات قائمة على احترام السيادة والقانون الدولي وبناء شراكات فاعلة ترتكز على التعاون والمسؤولية المشتركة بما يسهم في إرساء نظام دولي أكثر عدالة واستقرارا.

