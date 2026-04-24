الكويت تؤكد تمسكها الثابت بميثاق الأمم المتحدة والتعاون متعدد الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين

الكويت تؤكد تمسكها الثابت بميثاق الأمم المتحدة والتعاون متعدد الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين
أكدت الكويت تمسكها الثابت بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وإيمانها بالدور الحيوي للتعاون متعدد الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متصاعدة وتوترات متزايدة.
وجددت الكويت في بيان لوزارة الخارجية بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والديبلوماسية من أجل السلام دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تفعيل أدوات الديبلوماسية الوقائية وتعزيز الحوار والتفاهم ومعالجة الأزمات من خلال مقاربات قائمة على احترام السيادة والقانون الدولي وبناء شراكات فاعلة ترتكز على التعاون والمسؤولية المشتركة بما يسهم في إرساء نظام دولي أكثر عدالة واستقرارا.
