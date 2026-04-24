الاتحاد الأوروبي حرية الملاحة في مضيق هرمز غير قابلة للتفاوض

أكدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم الجمعة أن "حرية الملاحة في مضيق هرمز غير قابلة للتفاوض"، مشددة على ضرورة إعادة فتحه وضمان استقراره في أسرع وقت ممكن لما يمثله من شريان حيوي للاقتصاد العالمي.

وأوضحت كالاس في تصريحات للصحافيين قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية نيقوسيا أن "استقرار مضيق هرمز يمثل مصلحة دولية ملحة في ظل التأثير المباشر لأي اضطراب فيه على أسواق الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي".

وشددت على أن "أي محادثات مع إيران يجب ألا تقتصر على الجانب السياسي فقط بل ينبغي أن تشمل خبراء مختصين في المجال النووي"، محذرة من أن "غيابهم قد يؤدي إلى التوصل لاتفاق أقل قوة من الاتفاق النووي السابق".

وأضافت أن "التركيز على الملف النووي وحده دون معالجة القضايا الأوسع مثل برامج الصواريخ ودعم الجماعات المسلحة والأنشطة السيبرانية قد يفضي إلى نتائج عكسية ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي".

بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات مماثلة "لدينا مصلحة في أن يعود الاستقرار إلى مضيق هرمز بأسرع وقت وأن تستقر اقتصادات العالم".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تصريحات صحافية إن "الأزمة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط تعكس بوضوح أهمية الالتزام بالقانون الدولي".

ودعا سانشيز في هذا الصدد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة بهدف تمويل إجراءات تخفف من أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين الأوروبيين والشركات، مشيرا إلى ضرورة إتاحة مرونة أكبر في القواعد المالية الأوروبية لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة.

