"مالية عجمان" تطلق "التمكين المالي"

أطلقت دائرة المالية في عجمان برنامج ((التمكين المالي)) كمبادرة مجتمعية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية ودعم الاستقرار المالي لدى مختلف شرائح المجتمع، بما يشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والطلبة في المدارس والجامعة.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود الدائرة الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعياً في التعامل مع الشؤون المالية، وذلك عبر تبسيط المفاهيم المالية، وتعزيز مهارات التخطيط المالي، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وينسجم مع توجهات الإمارة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وفي إطار تفعيل البعد المجتمعي والتفاعلي للبرنامج، نظّمت دائرة المالية ورشة عمل بعنوان ((الثقافة المالية))، بمشاركة منتسبي مركز سعادة كبار المواطنين – عجمان، حيث شهدت الورشة نقاشات مباشرة وتبادلاً للتجارب والخبرات، ما أسهم في خلق بيئة تفاعلية عزّزت استيعاب استراتيجيات الإدارة المالية السليمة وربطها بالواقع اليومي.

وركزت الورشة على تمكين المشاركين من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتنمية مهارات التخطيط المالي وإدارة المصروفات، إلى جانب التعريف بالخدمات المالية الحكومية الرقمية وسُبل الاستفادة منها، دعماً للاستقلال المالي وتوطيداً للاستقرار الاجتماعي.

وتندرج الورشة ضمن حزمة مبادرات برنامج ((التمكين المالي)) الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الممارسات المالية الرشيدة على مستوى المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة بالإمارة.

ضرورة

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الحاجة إلى رفع مستوى الوعي المالي في المجتمع أصبحت ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مشيراً إلى أن الثقافة المالية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المعيشي للأفراد والأسر.

وقال: تضطلع دائرة المالية في عجمان بدور محوري في نشر الوعي والتثقيف المالي من خلال تطوير مبادرات نوعية تسهم في تمكين أفراد المجتمع بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة مواردهم بكفاءة. ويشكل برنامج ((التمكين المالي)) منصة فاعلة لتعزيز هذه الجهود، وترسيخ مفاهيم التخطيط المالي السليم، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 نحو تحقيق التقدم والرفاه للجميع وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن.

ويجسد برنامج ((التمكين المالي)) توجهاً عملياً نحو بناء مجتمع أكثر استعداداً لمتطلبات الحياة المالية، حيث تتكامل الجهود التوعوية مع المبادرات التطبيقية لترسيخ سلوكيات مالية مسؤولة ومستدامة. كما يعكس البرنامج التزام الدائرة بتعزيز شراكتها مع المجتمع، وتحويل المعرفة المالية إلى ممارسة يومية تسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي وترتقي برفاه المجتمع.