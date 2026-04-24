"أبوظبي للاستثمار" شريك في استضافة "اصنع في الإمارات 2026"

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((اصنع في الإمارات 2026)) المنصة الوطنية لدولة الإمارات للنمو والتحول الصناعي، عن اختيار مكتب أبوظبي للاستثمار شريكاً في استضافة النسخة الخامسة والأكبر من الحدث، والتي ستُعقد خلال الفترة من 4 وحتى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

ويقوم مكتب أبوظبي للاستثمار بدور محوري في دعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات، من خلال ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مبادرات عملية عبر شراكات نوعية فعالة، ومساحات نقاشية متخصصة، وتعاون استراتيجي راسخ.

وخلال نسخة هذا العام من منصة ((اصنع في الإمارات))، يوقع المكتب مجموعة من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية في قطاعات مختلفة تشمل، الأنظمة ذاتية الحركة، والطاقة، والتمويل، مما يعكس قدرة دولة الإمارات على استقطاب وتنمية الشراكات الصناعية في القطاعات الرئيسية.

كما تشارك قيادات المكتب وشركاؤه الاستراتيجيون في جلسات نقاشية رفيعة المستوى، تتناول أبرز الفرص والتحديات الناشئة، التي تسهم في تشكيل ملامح المنظومة الصناعية في دولة الإمارات.

وستبحث الجلسات مستقبل الصناعة في دولة الإمارات من خلال قصص نجاح واقعية، وتسليط الضوء على أهمية توسيع نطاق تبني التكنولوجيا والتقنيات الصناعية، واستعراض مسارات التوطين الصناعي، بما يوفر للمصنعين أطر عمل عملية لتوطين الصناعات الحيوية داخل الدولة.

وتتضمن مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من الأنشطة المصممة لإبراز مرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والفرص التنموية المتاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وتشمل الفعاليات والأنشطة عروضاً متخصصة، تركز على القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، وتُبرز الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعالميين، إلى جانب تجارب رقمية تفاعلية تستعرض منظومة أبوظبي المتكاملة لدعم وتمكين القطاع الصناعي، بما يشمل الحوافز، والبنية التحتية، والدعم التشغيلي.