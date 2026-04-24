تنبيه مهم من الامن العام للمتنزهين

خبرني - دعت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، المواطنين إلى الالتزام بقواعد السير والسرعات المحددة على الطرق الخارجية، تزامناً مع انطلاق العائلات في رحلات التنزه اليوم الجمعة.

وأكدت الإدارة أهمية توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مشددة على ضرورة تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الجميع.