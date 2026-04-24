تنبيه مهم من الامن العام للمتنزهين
خبرني - دعت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، المواطنين إلى الالتزام بقواعد السير والسرعات المحددة على الطرق الخارجية، تزامناً مع انطلاق العائلات في رحلات التنزه اليوم الجمعة.
وأكدت الإدارة أهمية توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مشددة على ضرورة تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الجميع.
