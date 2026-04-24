بيع أرض في دبي بـقيمة 377 مليون درهم

بيع أرض في دبي بـقيمة 377 مليون درهم

2026-04-24 05:10:46
(MENAFN- Al-Bayan) سجلت إمارة دبي صباح اليوم الجمعة صفقة بيع أرض في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة بلغت 377 مليون درهم، في مؤشر جديد على الزخم المتصاعد الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة، واستمرار الطلب القوي على الأراضي في المواقع الحيوية.

وبحسب البيانات، تبلغ مساحة الأرض نحو 52886 قدماً مربعاً (ما يعادل 4913 متراً مربعاً)، ليصل سعر القدم المربع إلى حوالي 7128 درهماً، في حين بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 76730 درهماً، وهي مستويات تعكس جاذبية المنطقة وقيمتها الاستثمارية المرتفعة.

وتأتي هذه الصفقة في سياق نشاط ملحوظ يشهده القطاع العقاري في دبي، مدفوعاً بزيادة الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الاقتصادية الجاذبة.

