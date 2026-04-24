مطار الكويت يتجاوز تداعيات العدوان الإيراني السافر ويستأنف الأحد تشغيل الرحلات تدريجيا

"الطيران المدني" اتخذت سلسلة إجراءات فنية دقيقة لضمان أعلى معايير السلامة والأمن



بعد توقف الملاحة مؤقتا واحترازيا منذ 28 فبراير الماضي إثر الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة والآثمة على منشآت حيوية في الكويت، في انتهاك صارخ لسيادة البلاد ومجالها الجوي والقانون الدولي، يستأنف مطار الكويت الدولي تشغيل الرحلات الجوية تدريجيا اعتبارا من بعد غد الأحد.

وبرحلات تطلقها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة من مبنيي الركاب تي 4 وتي 5 تباعا تعود الحركة إلى مطار الكويت الدولي الذي تعرض مرارا لاستهداف إيراني سافر وممنهج طال عددا من المباني والمنظومات التشغيلية فيه، مؤكدا بذلك تجاوزه تداعياتها من خلال سلسلة إجراءات فنية دقيقة اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان أعلى معايير السلامة والأمن في خضم ظروف أمنية بالغة التعقيد.

وكانت سلسلة من الاعتداءات الإيرانية الغادرة بطائرات مسيرة استهدفت مبنى الركاب تي 1 ومشروع مبنى الركاب تي 2 وأنظمة الرادار وبرج المراقبة الجديد وخزانات الوقود ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية الحيوية للمطار وتسجيل إصابات بشرية طفيفة، في تطور خطير هدد أمن قطاع الطيران المدني وسلامته ما استدعى تفعيل خطط الطوارئ بشكل فوري.

وفيما أسهم القرار الاستباقي بإغلاق الأجواء الكويتية في 28 فبراير الماضي، في تحقيق "صفر خسائر بالأرواح" برزت كفاءة الجيش الكويتي في التصدي للمسيرات الغادرة التي استهدفت المطار واعترض العديد منها.

وبدأت الاعتداءات الإيرانية السافرة في اليوم الأول من الحرب، فبعد ساعات من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني وقف الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا واحترازيا استهدفت طائرة مسيرة مبنى الركاب تي 1 ما أسفر عن إصابات طفيفة بين العاملين وأضرار مادية محدودة داخل المبنى تبع ذلك الاعتداء هجوم معاد بمسيرة ثانية استهدف مشروع مبنى الركاب الجديد تي 2 ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة دون تسجيل إصابات بشرية.

وعلى الفور تم تفعيل خطة الطوارئ وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة في وقت تم تأمين الموقع وبدء عمليات التقييم لتؤكد الجهات المعنية السيطرة الكاملة على الوضع داخل المطار.

وفي منتصف ليل 28 فبراير - 1 مارس قام سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى المطار برفقة رئيس الطيران المدني حيث اطلع على الإجراءات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع الأضرار التي أصابت مبنى الركاب T1 والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالإصلاحات الفورية لاستعادة عمليات التشغيل.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بالجهود المبذولة والتنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي مؤكدا ضرورة التعامل مع الأوضاع الحالية بروح المسؤولية.

وفي الثامن من مارس الماضي وقع الاعتداء السافر الثالث إذ استهدفت طائرة مسيرة خزاني وقود تابعين للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) داخل المطار ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع تعاملت معه فرق الإطفاء فورا فيما اقتصرت الخسائر على أضرار مادية كبيرة.

وفي 11 مارس الماضي تفقد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني وملجأ الطوارئ واستمع سموه إلى شرح حول إجراءات التشغيل والإمكانات المتوافرة ومنظومة السلامة، كما تفقد سموه خلال الزيارة منطقة خزانات الوقود في المطار التي تعرضت لهجوم معاد واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.

ووقع الاعتداء الغاشم الرابع في 12 مارس الماضي عبر مسيرات استهدفت المطار ما أسفر عن أضرار مادية. وفي 14 مارس استهداف العدوان الآثم نظام الرادار ما أدى إلى أضرار تشغيلية مؤثرة ليتم على إثره اتخاذ إجراءات فنية عاجلة وتعزيز أنظمة الحماية والرصد.

وفي 17 مارس قام وزير الصحة د.أحمد العوضي بزيارة أحد منتسبي الجهات الأمنية في البلاد الذي تعرض لإصابة أثناء تأدية واجبه في مطار الكويت في إطار المتابعة المستمرة وحرص وزارة الصحة على الاطمئنان على المصابين من الصفوف الأمامية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وفي 22 مارس تقدمت الهيئة العامة للطيران المدني برسالة احتجاج رسمي إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على خلفية الانتهاكات الآثمة التي استهدفت سيادة المجال الجوي والبنية التحتية للطيران المدني متضمنة توثيقا لتداعيات الهجمات التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية وإيقاف الرحلات وخسائر مادية وتعريض سلامة الركاب والمنشآت لمخاطر جسيمة.

وبعد ثلاثة أيام وقع العدوان السافر السادس بطائرات مسيرة استهدفت خزان وقود داخل مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق كبير نتجت عنه خسائر مادية بليغة، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل خسائر بشرية.

وعلى اثر ذلك تواصلت عمليات الاستجابة السريعة من قبل فرق الطوارئ التي عملت على احتواء الحريق وتأمين الموقع مع تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.

وفي 25 مارس استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي للمرة الثالثة وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات التي تشنها إيران ضد دولة الكويت وطالت خزانات الوقود في المطار، مجددة إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان، ومؤكدة ضرورة الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات.

وفي 26 مارس تفقد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي مطار الكويت الدولي في إطار المتابعة الميدانية لآثار الهجوم الإيراني الآثم وجهود السيطرة على حريق خزانات الوقود واستمع إلى إيجاز عن حجم الأضرار التي اقتصرت على الجوانب المادية وأشاد بجهود وسرعة رجال الإطفاء في التعامل مع الحادث.

كما تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في اليوم نفسه موقع حريق خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي للاطلاع على سير عمليات المكافحة والإجراءات المتخذة للسيطرة على الحادث، حيث شدد اليوسف خلال الزيارة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان أعلى درجات السلامة في المواقع الحيوية.

وفي اليوم التالي 27 مارس قام سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مطار الكويت الدولي لاستعراض الإجراءات المتخذة لمكافحة الحريق الذي نشب جراء العدوان الآثم على خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي كما تفقد سموه موقع الحادث مطلعا على حجم الأضرار.

ونقل سموه خلال الزيارة تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وتقدير سموهما لمختلف الطواقم في الجهات المعنية على جهودهم الغالية وتفانيهم في خدمة الوطن خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وفي 28 مارس أعلنت قوة الإطفاء العام السيطرة على الحريق وإخماده بعد 58 ساعة من عمليات المكافحة بمساندة من فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني والقطاع النفطي، وفي اليوم نفسه وقع العدوان السابع حيث تعرض المطار لهجمات بطائرات مسيرة خلفت أضرارا كبيرة في نظام الرادار أدت إلى تحديات تشغيلية استدعت تدخلا عاجلا لإعادة تأهيل الأنظمة وفق أعلى معايير السلامة.

وفي الأول من شهر أبريل الجاري استهدف الاعتداء الثامن خزانات وقود داخل المطار ما أدى إلى حريق كبير وأضرار مادية واسعة دون تسجيل إصابات بشرية، وقد تعاملت فرق الطوارئ مع الحادث فورا، وأكدت التقارير الأولية أن الخسائر اقتصرت على البنية التحتية.

وعلى اثر الاعتداءات غير المبررة أدان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في الأول من أبريل الجاري الانتهاكات التي طالت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، معتبرا أن استهداف الطيران المدني خرق للقانون الدولي ويهدد سلامة الملاحة الجوية العالمية، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الأعمال مع إحالة القضية للجهات الدولية المختصة ومتابعتها باستمرار لضمان حماية الأجواء والمنشآت المدنية.

وعلى الرغم من استمرار الهجمات السافرة بالطائرات المسيرة على مطار الكويت الدولي ومرافقه الحيوية، فإن جهود أبطال الجيش الكويتي نجحت في اعتراضها وتدميرها قبل وصولها لأهدافها.

وفي 15 أبريل الجاري بحث رئيس (الطيران المدني) مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي أوضاع مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني الآثم وتحديات القطاع خلال اجتماع رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية، ناقش سبل دعم شركات الطيران وتطوير بيئة النقل وأبرز التحديات والفرص.

واستمرارا للمتابعة الحكومية قام سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي بزيارة تفقدية أيضا إلى مطار الكويت الدولي حيث عقد اجتماعا استمع خلاله سموه إلى شرح حول خطط إعادة التشغيل.

وتفقد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة صالات الوصول والمغادرة وأنظمة الدعم الفني، وأكد سموه ضرورة التنسيق الكامل لضمان جاهزية المطار وفق الخطط المعتمدة، مثمنا سموه الجهود الكبيرة للكوادر الوطنية في ضمان عودة حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية.

وأمس، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي قائلا إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

وأضاف أن هذه الخطوة "تأتي ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن "الطيران المدني" انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعه له، مبينا أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية لضمان الجاهزية الكاملة.