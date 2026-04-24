الدولار يكسر سلسلة الخسائر ويسجل أول مكسب أسبوعي في نحو شهر

عمان 24 نيسان (بترا)- يتجه الدولار لتحقيق أول مكسب أسبوعي في نحو شهر، اليوم الجمعة، مدفوعاً بتعثر محادثات السلام بين أميركا وإيران، ما أضعف التوقعات بتهدئة سريعة في الشرق الأوسط وعزز الإقبال على العملة الأميركية كملاذ آمن.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو، مستوى 98.82، متجهاً لتحقيق مكسب أسبوعي يبلغ 0.58 بالمئة، بينما استقر اليورو عند 1.1683 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.3464 دولار، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.

في المقابل، يتجه الين الياباني لتسجيل خامس جلسة متتالية من التراجع، منخفضاً 0.03 بالمئة إلى 159.77 مقابل الدولار.

وتراجع اليوان الصيني في السوق الفورية 0.04 بالمئة إلى 6.8352 مقابل الدولار.

ارتفع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.7131 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5856 دولار.

في المقابل، حافظ الدولار على قوته أمام عملات الأسواق الناشئة الآسيوية، حيث تراجع البيزو الفلبيني 0.29 بالمئة إلى 60.70 مقابل الدولار، وانخفض الرينغيت الماليزي 0.17 بالمئة إلى 3.97، وتراجعت الروبية الهندية 0.07 بالمئة إلى 94.11.

