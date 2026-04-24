الدولار يكسر سلسلة الخسائر ويسجل أول مكسب أسبوعي في نحو شهر

الدولار يكسر سلسلة الخسائر ويسجل أول مكسب أسبوعي في نحو شهر
عمان 24 نيسان (بترا)- يتجه الدولار لتحقيق أول مكسب أسبوعي في نحو شهر، اليوم الجمعة، مدفوعاً بتعثر محادثات السلام بين أميركا وإيران، ما أضعف التوقعات بتهدئة سريعة في الشرق الأوسط وعزز الإقبال على العملة الأميركية كملاذ آمن.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو، مستوى 98.82، متجهاً لتحقيق مكسب أسبوعي يبلغ 0.58 بالمئة، بينما استقر اليورو عند 1.1683 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.3464 دولار، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.
في المقابل، يتجه الين الياباني لتسجيل خامس جلسة متتالية من التراجع، منخفضاً 0.03 بالمئة إلى 159.77 مقابل الدولار.
وتراجع اليوان الصيني في السوق الفورية 0.04 بالمئة إلى 6.8352 مقابل الدولار.
ارتفع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.7131 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5856 دولار.
في المقابل، حافظ الدولار على قوته أمام عملات الأسواق الناشئة الآسيوية، حيث تراجع البيزو الفلبيني 0.29 بالمئة إلى 60.70 مقابل الدولار، وانخفض الرينغيت الماليزي 0.17 بالمئة إلى 3.97، وتراجعت الروبية الهندية 0.07 بالمئة إلى 94.11.
