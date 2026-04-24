فرن الطابون في عجلون.. إرث شعبي متجدد

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 24 نيسان (بترا)- يواصل فرن الطابون حضوره بوصفه أحد أبرز رموز التراث الشعبي في محافظة عجلون، حيث تستعاد عبر ناره الهادئة نكهات الماضي ويتجدد ارتباطه اليوم بالأكلات الشعبية والتراثية وخاصة في الأماكن التي يقصدها الزوار ليشكل عنواناً للأصالة وذاكرة المكان.

وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، إن فرن الطابون يمثل مكوناً مهماً من مكونات الهوية الثقافية في المحافظة لما يحمله من دلالات اجتماعية وتراثية ارتبطت بحياة الناس قديماً، مشيراً إلى أهمية المحافظة على هذا الإرث الشعبي وتعريف الأجيال الجديدة به.

وأضاف فريحات، أن المديرية تحرص على إدراج الطابون والمأكولات الشعبية ضمن الفعاليات الثقافية والمهرجانات المحلية إلى جانب ربطه بالمسارات السياحية في عجلون بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة للزائر تجمع بين الثقافة والطبيعة والمذاق التراثي.

وقالت صاحبة أحد المطاعم نوران زواهرة، إن الزوار يقبلون بشكل متزايد على الأطعمة المعدة في فرن الطابون خاصة من يبحثون عن النكهة البلدية الأصيلة والطعام الصحي المرتبط بالموروث الشعبي.

وأضافت زواهرة، أن أطباق المكمورة واللزاقيات وخبز الطابون باتت من أكثر الوجبات طلباً، مبينة أن تقديم هذه الأطعمة يمنح السائح فرصة التعرف إلى جانب مهم من الثقافة الأردنية المتوارثة عبر الأجيال.

وقال صانع أفران الطابون محمد أمين أبو زيتون، إن العمل في فرن الطابون يحتاج إلى خبرة طويلة تبدأ من تجهيز النار و"الرضف" وصولاً إلى ضبط الحرارة حتى ينضج الخبز بطريقة متوازنة تحافظ على طعمه المميز.

وأضاف أبو زيتون، أن الكثير من الزوار يحرصون على مشاهدة طريقة الخبز التقليدية وشراء الأرغفة الساخنة مباشرة من الفرن الأمر الذي جعل الطابون محطة رئيسة ضمن الجولات السياحية في المنطقة.

وأشار الباحث في التراث الشعبي محمود شريدة إلى أن فرن الطابون كان في الماضي ملتقى اجتماعياً للأسر والجيران حيث كانت تتبادل حوله الأحاديث والخبرات وتترسخ قيم التعاون والتكافل.

وأضاف شريدة أن الحفاظ على هذا الموروث لا يقتصر على إبقاء الفرن قائماً بل يشمل توثيق قصصه وأساليب استخدامه وتعليم الأجيال الجديدة قيمته بوصفه جزءاً من الذاكرة الوطنية الأردنية.

وقالت صانعة أفران الطابون صباح بني سلمان، إن صناعة الطابون تعتمد على الطين والقش ومواد طبيعية محلية وتحتاج إلى مهارة خاصة في التشكيل والتجفيف لضمان قوة الفرن وقدرته على الاحتفاظ بالحرارة.

وأضافت بني سلمان، أن الطلب على أفران الطابون عاد للارتفاع في السنوات الأخيرة سواء من الأسر أو المشاريع الريفية والمطاعم التراثية ما يعكس تنامي الاهتمام بالعودة إلى المأكولات التقليدية وأساليب الطهي القديمة.

