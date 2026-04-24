أسعار النفط تواصل الصعود

أسعار النفط تواصل الصعود
عمان 24 نيسان (بترا)- سجلت أسعار النفط ارتفاعا صباح اليوم الجمعة لليوم الخامس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ كانون الثاني، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يهدد بتأخير إضافي لتدفقات النفط من مياه الخليج العربي.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.79 بالمئة إلى 105.90 دولار للبرميل، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 18 بالمئة، وفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" 0.4 بالمئة إلى 96.23 دولار.
وكسب الخامان أكثر من 3 بالمئة عند التسوية أمس الخميس وزادا خمسة دولارات للبرميل.
--(بترا)
