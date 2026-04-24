أسعار النفط تواصل الصعود

عمان 24 نيسان (بترا)- سجلت أسعار النفط ارتفاعا صباح اليوم الجمعة لليوم الخامس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ كانون الثاني، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يهدد بتأخير إضافي لتدفقات النفط من مياه الخليج العربي.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.79 بالمئة إلى 105.90 دولار للبرميل، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 18 بالمئة، وفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي. في حين ارتفعت ​العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" 0.4 بالمئة ​إلى 96.23 دولار.

وكسب الخامان أكثر من 3 بالمئة عند التسوية أمس الخميس وزادا خمسة دولارات للبرميل.

