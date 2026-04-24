روسيا: ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 779.4 مليار دولار

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 779.4 مليار دولار
موسكو 24 نيسان (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن الاحتياطي الدولي الروسي سجل ارتفاعًا خلال أسبوع واحد، بإضافة 4.7 مليار دولار ليصل إلى 779.5 مليار دولار، مبينا أن موسكو تعمل على تعزيز الأصول الخارجية رغم الضغوط المرتبطة بتقلبات الأسواق والعقوبات.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن الزيادة تعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وتحركات أسعار العملات والذهب، إلى جانب عوامل سوقية، مؤكدًا استخدام الاحتياطيات كأداة لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
--(بترا) س ح/م د/أس
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment