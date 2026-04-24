روسيا: ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 779.4 مليار دولار

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 779.4 مليار دولار

2026-04-24 05:08:11
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 24 نيسان (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن الاحتياطي الدولي الروسي سجل ارتفاعًا خلال أسبوع واحد، بإضافة 4.7 مليار دولار ليصل إلى 779.5 مليار دولار، مبينا أن موسكو تعمل على تعزيز الأصول الخارجية رغم الضغوط المرتبطة بتقلبات الأسواق والعقوبات.

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن الزيادة تعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وتحركات أسعار العملات والذهب، إلى جانب عوامل سوقية، مؤكدًا استخدام الاحتياطيات كأداة لدعم الاستقرار المالي والنقدي.

--(بترا) س ح/م د/أس

