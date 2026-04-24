فورين بوليسي: شبح فشل أمريكا بفيتنام يلوح في الأفق بإيران

خبرني - قالت مجلة فورين بوليسي إن الصراع الحالي بين أمريكا وإيران لا يشبه بشكل كامل حرب فيتنام، لكنه بات يعكس بشكل متزايد الديناميات الإستراتيجية التي أدت إلى فشل الولايات المتحدة في تلك الحرب في سبعينيات القرن الماضي.

وفي مقال حول الموضوع، قال الكاتب مايكل هيرش إن إيران باتت فعليا "تفرض الإيقاع" من خلال تبني استراتيجية مشابهة لتلك التي اتبعها القائد الفيتنامي هو تشي منه وحلفاؤه، الذين تمكنوا من إلحاق الهزيمة بأمريكا عبر الصبر والتحمل والضغط السياسي، بدلا من التفوق العسكري المباشر.

وشدد هيرش على أن الضغوط النفسية والاستراتيجية التي تواجهها الولايات المتحدة في حربها اليوم على إيران تشبه إلى حد كبير تلك التي أربكت القيادة الأمريكية في ستينيات القرن الماضي أثناء حرب فيتنام.

ويتمثل التشابه الأساسي في عدم التكافؤ بين مصالح الطرفين وأفقهما الزمني؛ إذ تبدو إيران مستعدة لتحمل حرب طويلة، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى نتائج سريعة وهو ما يجعلها بالتالي أكثر عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية الداخلية.

لا تفاوض تحت الضغط

ويكمن جوهر هذه المقارنة في رفض إيران التفاوض تحت الضغط. إذ يقارن هيرش هذا الموقف بإستراتيجية فيتنام الشمالية، مشيرا إلى أن "هو تشي منه" و"لي دوان" رفضا مرارا العروض الأمريكية إلى أن توقفت حملات القصف.

ويستشهد الكاتب بقول هو شي منه إن الفيتناميين "لن يقبلوا أبدا التفاوض تحت تهديد القنابل"، معتبرا أن طهران تتبنى موقفا مشابها اليوم. وقد عبّر مسؤولون إيرانيون، من بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، عن هذا النهج بقولهم إن إيران لن تقبل التفاوض في ظل التهديد.

ويرى هيرش أن هذه الإستراتيجية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها. فمن خلال رفض التفاوض وإجبار دونالد ترمب على تمديد وقف إطلاق النار الذي كان قد عارضه في البداية، تمكنت إيران من فرض إيقاع الصراع وتحديد مساره. ويُفسَّر إعلان ترمب أن وقف إطلاق النار سيستمر "حتى يتم تقديم مقترحهم" على أنه دليل على أن طهران هي التي تحدد الجدول الزمني.

ويعزز المقال هذا الطرح بتحليلات خبراء، من بينهم هاي نغوين من كلية كينيدي بجامعة هارفارد، الذي يوضح أن الحروب غير المتكافئة غالبا ما تنتهي لصالح الطرف الأضعف عندما يستغل محدودية صبر الطرف الأقوى.

ووفقا لنغوين، فإن إيران تدرك أن أمريكا قد تمتلك تفوقا عسكريا هائلا، لكنها تفتقر إلى القدرة على خوض حرب طويلة الأمد. وهذا يتماشى مع فكرة هيرش بأن طهران تستهدف "نقطة ضعف" أمريكية أساسية، وهي محدودية تحملها للصراعات الممتدة.



الاستنزاف الطويل

ويشكك هيرش أيضا في ادعاءات تحقيق انتصار عسكري أمريكي حاسم، إذ إن طهران لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية مهمة. فقد أقر مسؤولون استخباراتيون أمريكيون بأن إيران لا تزال تمتلك آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى جزء كبير من قوتها البحرية في مضيق هرمز. كما تشير تقارير إلى أن ناقلات نفط مرتبطة بإيران لا تزال تنجح في تجاوز الحصار الأمريكي، ما يضعف جهود عزلها اقتصاديا.

وعلى غرار فيتنام الشمالية سابقا، يرى الكاتب أن إيران لا تسعى إلى نصر عسكري سريع، بل إلى استنزاف طويل الأمد نفسيا واقتصاديا. ومن خلال سيطرتها على مضيق هرمز وتعطيل تدفقات النفط العالمية، تفرض طهران تكاليف تتجاوز ساحة المعركة.

ويشير هيرش إلى أن هذا البعد الاقتصادي قد يكون حاسما، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتأثيرهما على السياسة الداخلية الأمريكية قبيل الانتخابات النصفية.

وخلص هيرش إلى أن الصراع دخل مرحلة لم تعد فيها مقاييس النصر العسكري التقليدية كافية، بل باتت القدرة على التحمل والإرادة السياسية والتأثير الاقتصادي هي العوامل الحاسمة.